علوم الدار

نعيمة أهلي: يوم المرأة تجسيد لمعاني التكريم من القيادة

نعيمة أهلي: يوم المرأة تجسيد لمعاني التكريم من القيادة
28 أغسطس 2025 02:22

دبي (وام) 

أكدت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، أن «يوم المرأة الإماراتية» يجسّد كل معاني التكريم من القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية وتقدير جهودها وعطائها ومساهماتها المؤثرة في مسيرة التنمية بمختلف مجالاتها، كما يعكس النموذج الإماراتي الملهم عالمياً في دعم المرأة منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له، بإذن الله، الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. 
ووجهت نعيمة أهلي بهذه المناسبة الوطنية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتقدمت إلى سموها بالشكر والامتنان لما قدمته وتقدمه من جهود خالدة في مسيرة تمكين المرأة.
كما توجهت بالتهنئة والتبريكات إلى حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، مشيدةً بمبادرات سموها لدعم المرأة وتطوير مهاراتها المهنية والقيادية.

نعيمة أهلي
الإمارات
يوم المرأة
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
