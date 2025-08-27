منى المري: الدولة تتبنّى نهجاً مستداماً في دعم المرأة

دبي (وام)



أعربت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، عن اعتزازها بما وصلت إليه دولة الإمارات من مكانة عالمية مرموقة كنموذج رائد في دعم المرأة وإشراكها بصورة إيجابية ومؤثرة في مختلف المجالات التنموية.

وقالت منى المرّي: «نتوجّه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي كانت ولا تزال رمزاً ومرجعاً في دعم وتمكين المرأة، حيث وضعت الأسس التي انطلقت منها المسيرة التنموية للمرأة الإماراتية منذ بدايات دولة الاتحاد، حتى أصبحت نموذجاً مُلهماً على المستويين الإقليمي والدولي».

كما أشادت المري بالجهود الكبيرة التي تقودها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، في دعم المرأة وترسيخ التوازن بين الجنسين بالقطاعين الحكومي والخاص، مؤكدةً أن جهود سموها لعبت دوراً محورياً في تعزيز مكتسبات المرأة.