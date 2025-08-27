الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد الفلاحي: إنجازات كبيرة للمرأة في  نهضة دولتنا

محمد الفلاحي: إنجازات كبيرة للمرأة في  نهضة دولتنا
28 أغسطس 2025 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف الـ 28 من أغسطس من كل عام، يمثل عرفاناً بالدور الحيوي الذي تقوم به ابنة الإمارات في سبيل بناء ونهضة الوطن، باعتبارها شريكاً رئيسياً في عملية البناء والتنمية، بإسهاماتها الريادية وما تحققه من إنجازات في مختلف المجالات.
وأضاف الفلاحي أن المرأة الإماراتية، بفضل الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة، أثبتت حضورها الفاعل، وحققت إنجازات عظيمة، وبصمات واضحة ومؤثرة في نهضة الدولة، في العديد من القطاعات المهمة، بما يبرهن على دورها المحوري في مسيرة التنمية الشاملة ومساهماتها الفعالة في بناء تقدم الإمارات في الداخل والخارج، وإثبات قدرتها وكفائتها لتكون شريكاً فاعلاً في التنمية وركيزة من ركائزها.
ووجّه الفلاحي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، فبفضل رؤية سموها ومبادراتها الرائدة أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً للتميز والريادة وشريكة فاعلة في صنع القرار وبناء المستقبل، مشيراً إلى أن دور المرأة الإماراتية في بناء مستقبل مستدام يضاف إلى دورها الحيوي في الأسرة والمجتمع، فهي المحور الأساسي في غرس منظومة القيم المجتمعية في نفوس الأجيال القادمة.
وأشار الفلاحي إلى الأثر الكبير لمبادرات المرأة الإماراتية في مجالات العمل الخيري والتطوعي والاجتماعي، وتفاعلها الإيجابي مع القضايا الإنسانية حول العالم، والتي تعتبر مصدر فخر واعتزاز لدولة الإمارات، حيث سجلت حضوراً فاعلاً في ساحات العطاء الإنساني، وبادرت بالوصول إلى المتضررين والمتأثرين في أكثر المناطق اضطراباً وأشدها هشاشة، وشاركت في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم.

محمد الفلاحي
الإمارات
يوم المرأة
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
