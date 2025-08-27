حمدان المزروعي: حضور فاعل في الميدان الإنساني

أبوظبي (وام)



أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته من إنجازات رائدة بفضل دعم القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذا الدعم مكّنها من أن تكون شريكاً أساسياً في مسيرة النهضة والتنمية، وفي ميادين العمل الإنساني. وقال معاليه، إن ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات يعود إلى الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحرص القيادة على استمرار هذا النهج، مؤكداً أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شكلت الداعم الأكبر لمسيرة ابنة الإمارات، فيما عززت توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حضور المرأة داخل منظومة الهلال الأحمر، حيث تشغل مواقع قيادية وتشرف على ملفات حيوية تعكس كفاءتها.

وأضاف أن المرأة الإماراتية أثبتت حضوراً فاعلاً في الميدان الإنساني، وأصبحت في الصفوف الأمامية لجهود التطوع والإغاثة والإدارة، وأسهمت في حملات طبية، وبرامج تعليمية، ورعاية الأيتام، ومبادرات دعم الأسر المنتجة.