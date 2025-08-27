الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خولة السويدي: يوم المرأة مناسبة للاحتفاء بإنجازاتها ونجاحاتها

خولة السويدي: يوم المرأة مناسبة للاحتفاء بإنجازاتها ونجاحاتها
28 أغسطس 2025 02:24

أبوظبي (وام)

قالت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة خولة للفن والثقافة، إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية عزيزة، نحتفي من خلالها بما قدّمته المرأة الإماراتية المعطاء من جهود ملهمة وإنجازات متوالية، جعلت منها قدوةً للأجيال القادمة، ونموذجاً مشرّفاً للمرأة القادرة على المساهمة بفعالية في مسيرة التنمية والتطور. وأضافت سموّها في كلمة لها بيوم المرأة الإماراتية، إن شعار الاحتفال هذا العام «يداً بيد نحتفي بالخمسين» يعكس روح الشراكة والتكامل بين المرأة والرجل في بناء دولة الاتحاد، ويؤكد أن ابنة الإمارات كانت على الدوام ولا تزال شريكاً أصيلاً في الإنجاز، وعنصراً حيوياً في صياغة مستقبل الوطن، مشيرة إلى أن ما حققته المرأة الإماراتية من مكانة مرموقة على المستويين المحلي والدولي لم يكن ليتحقق لولا الدعم الاستثنائي الذي أولته لها القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة والرعاية المتواصلة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست ركائز تمكين المرأة، وأسهمت في تعزيز حضورها في مختلف القطاعات.

أخبار ذات صلة
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
خولة السويدي
الإمارات
يوم المرأة
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
علوم الدار
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
اليوم 15:58
هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
علوم الدار
هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©