علوم الدار

سلطان بن طحنون: 50 عاماً من العطاء المتواصل

سلطان بن طحنون: 50 عاماً من العطاء المتواصل
28 أغسطس 2025 02:22

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن اعتماد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين» ليوم المرأة الإماراتية 2025، يُجسّد مسيرة نصف قرن من العطاء المتواصل، ويعبّر عن الامتنان الكبير لدور المرأة الإماراتية في بناء ونهضة الوطن. وقال معاليه، إن المرأة الإماراتية، أثبتت بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة، أنها قادرة على صنع الإنجازات في أصعب الظروف، وأنها شريك أصيل في مسيرة التنمية المستدامة، من الصفوف الأمامية في مختلف المجالات، إلى مواقع القيادة وصنع القرار، وصولاً إلى ميادين الابتكار والعلوم والفضاء والاقتصاد. وأضاف أن مسيرة المرأة الإماراتية على مدى الخمسين عاماً الماضية، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، تُمثل نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة وإطلاق طاقاتها الإبداعية. وثمّن معاليه الدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في ترسيخ منظومة دعم المرأة منذ بدايات الاتحاد وحتى اليوم.

سلطان بن طحنون
الإمارات
يوم المرأة
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
