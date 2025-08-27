حمدان بن مبارك: المرأة الإماراتية شريك أساسي في نهضة الدولة

أبوظبي (وام)



أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن المرأة الإماراتية، أصبحت شريكاً أساسياً في نهضة الدولة، وركيزة رئيسة من ركائز قوة الوطن، وأن هذا كله تحقق بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. وقدم معاليه، في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وبارك للمرأة الإماراتية نجاحها وتفوقها في جميع المجالات، معرباً عن الفخر بإنجازات نساء بلادنا، حيث أثبتن جدارة في كل المواقع محلياً وخارجياً. وأضاف أنه بعد مرور خمسين عاماً على تأسيس «الاتحاد النسائي العام»، نتذكر بمشاعر الفخر مؤسس الدولة وبانيها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي وفّر بيئة مناسبة لتمكين المرأة، وقدّم لها دعماً كبيراً، حتى صارت سنداً للوطن. وقال معاليه، محظوظون بوجود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي نهل من فكر زايد، لأن سموه يوّفر للمرأة الإماراتية كل أسباب النجاح والتميز.