علوم الدار

«أبوظبي للتنمية»: رمز العطاء والريادة

«أبوظبي للتنمية»: رمز العطاء والريادة
28 أغسطس 2025 02:22

قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن يوم المرأة الإماراتية محطة وطنية فارقة، نجدد فيها الفخر الكبير بـ«ابنة زايد»، رمز العطاء والريادة. وقال السويدي في تصريح له بهذه المناسبة، إن المرأة الإماراتية تثبت عاماً بعد عام أنها شريك أساسي في مسيرة التنمية والبناء، تسير بعزم وثبات إلى جانب أخيها الرجل، مجسدين معاً شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين» ماضيين نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للوطن. وأضاف أن القيادة الرشيدة، ومنذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، آمنت بالدور المحوري للمرأة في بناء الوطن، فحظيت بدعم استثنائي ومكانة رفيعة، تُوجت بتشريعات وسياسات استراتيجية جعلت تمكينها ركناً أساسياً في المشروع الوطني، مؤكداً أن المرأة الإماراتية تمضي اليوم بثقة وتُسهم بفاعلية في مختلف القطاعات، مقدمة نموذجاً ملهماً في العمل والعطاء.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد سيف السويدي
الإمارات
يوم المرأة
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
