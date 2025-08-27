سفير الإمارات يقدّم نسخة من أوراق اعتماده لدى بنما

بنما (وام)



قدّم محمد عبدالله بن خاطر الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية بنما، إلى معالي خافيير مارتينيز آشا فاسكيز وزير العلاقات الخارجية البنمي. وجرى تسليم نسخة من أوراق الاعتماد خلال اجتماع في وزارة الخارجية البنمية.

وأعرب الشامسي عن تطلعه لتعزيز أواصر العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية بنما، مؤكداً الحرص على تطوير التعاون في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة. من جانبه، رحّب وزير العلاقات الخارجية البنمي بالسفير الشامسي، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه.