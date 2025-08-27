الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفير الإمارات يقدّم نسخة من أوراق اعتماده لدى بنما

سفير الإمارات يقدّم نسخة من أوراق اعتماده لدى بنما
28 أغسطس 2025 02:22

بنما (وام)

قدّم محمد عبدالله بن خاطر الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية بنما، إلى معالي خافيير مارتينيز آشا فاسكيز وزير العلاقات الخارجية البنمي. وجرى تسليم نسخة من أوراق الاعتماد خلال اجتماع في وزارة الخارجية البنمية.
وأعرب الشامسي عن تطلعه لتعزيز أواصر العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية بنما، مؤكداً الحرص على تطوير التعاون في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة. من جانبه، رحّب وزير العلاقات الخارجية البنمي بالسفير الشامسي، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه.

