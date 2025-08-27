«القيادات التنفيذية لحكومة إندونيسيا» يتعرفون على تجارب الإمارات في العمل الحكومي

دبي (وام)



نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات وورش عمل لمنتسبي برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة إندونيسيا»، للتعرف على أفضل التجارب والنماذج الريادية في العمل الحكومي في دولة الإمارات، وذلك في إطار برنامج تخصصي لتمكين المنتسبين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتحديث نماذج العمل الحكومي. وهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات القيادات الحكومية، وتزويدها بأفضل المهارات التخصصية، من خلال تطوير الإمكانات القيادية والإدارية، ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية. وضم البرنامج، الذي أشرف على تنفيذه خبراء من حكومة الإمارات، وشمل زيارات معرفية لجهات حكومية رائدة، وورش عمل، ومقابلات مع 43 خبيراً إماراتياً، 23 منتسباً من رؤساء قطاعات مختلفة في حكومة إندونيسيا. وتضمن محاور عدة أبرزها دور التحول الرقمي في العمل الحكومي وأثره على تطوير الأداء والخدمات وتجربة المتعاملين، والإدارة المالية وأهميتها في تحقيق التوازن والنمو المستدام، وإدارة السياسات والاستراتيجيات والأداء، والقيادة المرنة، واستشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات.