علوم الدار

وزير الطاقة والبنية التحتية يحضر حفل سفارة إندونيسيا بيومها الوطني

سهيل المزروعي وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين خلال الحفل (وام)
28 أغسطس 2025 02:22

أبوظبي (وام)

حضر معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما حضر الحفل عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة. وأشاد باجيس، في كلمة له بهذه المناسبة، بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مثنياً على التطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، والحرص الكبير والمشترك على دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب.

