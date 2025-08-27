الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جامعة العين تستقبل طلابها للعام الأكاديمي 2025 - 2026

جامعة العين تستقبل طلابها للعام الأكاديمي 2025 - 2026
28 أغسطس 2025 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت جامعة العين طلابها للعام الأكاديمي الجديد 2025-2026، في الحرم الجامعي في أبوظبي والعين.
ونظّمت الجامعة جولات للطلبة المستجدين للتعرف على الكليات والمختبرات الحديثة، إضافة إلى جلسات إرشادية قدمها أساتذة الجامعة وإدارتها لتعريفهم بالخدمات الأكاديمية والأنشطة الطلابية.
وقال الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة العين، بهذه المناسبة، إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن، وجامعة العين تؤكد عاماً بعد عام التزامها برسالتها في إعداد جيلٍ واعٍ ومؤهلٍ قادر على الإسهام في نهضة الدولة ومسيرتها التنموية، لافتاً إلى أن الإقبال المتزايد من الطلبة على الجامعة يعكس ثقة المجتمع في برامجها ومخرجاتها.
وأضاف أن جامعة العين تعمل على توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب مستجدات العصر، وتطرح برامج أكاديمية حديثة في مجالات ناشئة مثل الأمن السيبراني، الروبوتات، والابتكار وريادة الأعمال، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وخططها المستقبلية في دعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز دور الشباب في قيادة التحولات الوطنية.
وفي إطار توسعها الأكاديمي وتماشياً مع متطلبات المرحلة المقبلة، طرحت جامعة العين هذا العام برامج أكاديمية نوعية في البكالوريوس والماجستير والدبلوم المهني في مجالات متعددة.
كما أطلقت كلية طب الأسنان كأول كلية من نوعها في إمارة أبوظبي.
وتواصل جامعة العين تعزيز مكانتها الأكاديمية محلياً ودولياً، بعد حصولها على الاعتماد المؤسسي من هيئة ضمان الجودة البريطانية «QAA»، وتصنيفها للعام 2025 في المرتبة 27 عربياً حسب تصنيف «كيو إس» للجامعات العربية، وضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف «التايمز» للتعليم العالي للجامعات العالمية.

