عمار بن حميد: الأمن السيبراني حجر الأساس لاقتصاد رقمي مستدام

عجمان (وام)



استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري بعجمان، أمس، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والدكتورة عهود شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، عضو مجلس الأمن السيبراني، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني.

وأشاد سموه، خلال اللقاء، بدور مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في مواجهة التهديدات الرقمية، وحماية المنظومة الرقمية للدولة، وتعزيز مكانتها عالمياً، مشيراً إلى أنّ الأمن السيبراني حجر الأساس لاقتصاد رقمي مستدام.

وقال سمو ولي عهد عجمان، إنّ الأمن السيبراني ركيزة ثابتة لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحول الرقمي المتسارع، مؤكداً سموه، حرص حكومة عجمان على دعم الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني.



البنية السحابية

شهد اللقاء بحث سبل تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية، ودورهما في دعم مختلف المجالات الحيوية، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، حيث أكد الحضور على أهمية التحول الرقمي كركيزة أساسية لتطوير الخدمات الرقمية، إذ تعزز البنية التحتية السحابية كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية، كما تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي عملية صناعة واتخاذ القرار، وتحليل المؤشرات، وتقييم الأداء، وتخصيص الموارد بدقة. وناقش اللقاء أهمية نقل البيانات بطريقة آمنة، مع التركيز على حماية خصوصية المواطنين كأولوية وطنية، واعتماد أنظمة معلومات تضمن الشفافية والاستدامة، خاصة في ضوء التوجهات الوطنية نحو تعزيز ريادة الدولة بالمجالات الرقمية والسيبرانية والتأكيد على أهمية تأمين المنظومات الوطنية الرقمية التي تدعم استمرارية العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.