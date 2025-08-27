"صحة" و" خليفة الطبية" تنجحان في إنقاذ طفلة من مرض نادر

أعلنت شركة "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث" - أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط ، عن تعافي الطفلة ميّار البلوشي من حالة صحية نادرة ومعقدة كانت على وشك أن تودي بحياتها، وذلك بفضل التدخل الطبي العاجل والمتخصص الذي تلقته في مدينة الشيخ خليفة الطبية، والذي جسّد نموذجاً متقدماً للرعاية الصحية المتكاملة.

وكانت الطفلة أصيبت بمزيج طبي نادر وخطير شمل التهاباً كبدياً خاطفاً "fulminant hepatitis"، "وإنفلونزا A"، والتهاب الدماغ، قبل أن تتدهور حالتها سريعاً لتتطور إلى متلازمة تنشيط البلعميات الدموية "HLH" الثانوية، وهي استجابة مناعية مفرطة وشديدة الخطورة تهدد الحياة، وتتطلب تدخلاً علاجياً فائق التخصص وسريعاً.

وفي إطار التصدي لهذه الحالة الحرجة، اعتمد الفريق الطبي خطة علاجية دقيقة متعددة التخصصات، شملت الغلوبولين المناعي الوريدي، وتبادل البلازما، والستيرويدات بجرعات عالية، والأنكينرا، والميثوتركسات داخل السحايا، والمضادات الحيوية واسعة الطيف، إضافة إلى مجموعة من العلاجات الداعمة.

وشارك في هذه الخطة العلاجية المتقدمة نخبة من الأطباء الاستشاريين والمتخصصين في مجالات العناية المركزة للأطفال، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الدم، والأعصاب، والروماتيزم، والأمراض المعدية، وأمراض الكلى، والمناعة، والوراثة الأيضية، وطب الأطفال العام، حيث تكاملت خبراتهم لتشكيل فريق موحد أسهم بشكل حاسم في إنقاذ حياة الطفلة.

وتواصل مدينة الشيخ خليفة الطبية، في إطار شراكتها مع "صحة" و"بيورهيلث"، ترسيخ مكانتها كصرح طبي مرجعي في دولة الإمارات، من خلال تعاونها الإستراتيجي مع مستشفى "سينسيناتي للأطفال" في الولايات المتحدة.

ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء مركز عالمي للتميّز في طب الأطفال بأبوظبي، يدمج بين الكفاءات الإقليمية والخبرات الدولية الرائدة في ميادين الرعاية الصحية والبحث العلمي والتعليم الطبي.