الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيسة «سيدات أعمال الشارقة»: قيادتنا الرشيدة وضعت رؤية راسخة لتمكين المرأة

رئيسة «سيدات أعمال الشارقة»: قيادتنا الرشيدة وضعت رؤية راسخة لتمكين المرأة
28 أغسطس 2025 01:05

الشارقة (وام)
أكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة أن يوم المرأة الإماراتية هذا العام يحمل معنى وطنياً مضاعفاً، إذ يأتي في ظل الاحتفاء بخمسين عاماً من مسيرة الاتحاد النسائي العام تحت شعار «يداً بيد».
وقالت، في تصريح بهذه المناسبة، إنه كما هو شعار احتفالات هذا العام كانت المرأة والرجل والقيادة والمجتمع ومؤسسات الدعم والتمكين خلف ما نراه اليوم من إنجازات ومكانة عالمية للمرأة الإماراتية، في مشهد يمثل امتداداً لرؤية راسخة وضعتها قيادتنا الرشيدة منذ البدايات وجعلت من العمل المشترك قيمة وطنية متجذّرة.
وأضافت: إننا في مجلس سيدات أعمال الشارقة نعتبر أنفسنا جزءاً فاعلاً من هذه المسيرة، نعمل على فتح آفاق أوسع لرائدات الأعمال وتعزيز حضورهن في الاقتصاد الوطني، من خلال برامج مستدامة وشبكات تواصل محلية ودولية وورش عمل تصقل المهارات وتفتح أبواب الفرص. وإننا نؤمن بأن تمكين المرأة اقتصادياً هو تمكين للمجتمع بأسره، وأن المضي قدماً نحو المستقبل يتطلب أن نمسك جميعاً بأيدي بعضنا لنصنع الغد الذي نستحقه.

يوم المرأة الإماراتية
الإمارات
