محاكم دبي: المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة

دبي (وام)

أكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن المرأة الإماراتيىة تعتبر شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. وقال: بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عرفاناً وتقديراً لمسيرتها الرائدة وجهودها التاريخية في تمكين المرأة الإماراتية، ودعمها اللامحدود لتعزيز مكانتها محلياً وعالمياً، حتى باتت نموذجاً مشرفاً للقيادة الملهمة والعطاء المستدام.وأضاف السويدي قائلاً: إننا نهنئ في هذا اليوم الوطني المميز كل امرأة إماراتية، ونحتفي بإنجازاتها المتواصلة ودورها الفاعل كشريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، حيث أثبتت المرأة الإماراتية عبر العقود قدرتها على الإبداع والتفوق في شتى الميادين، وساهمت بفاعلية في بناء وطنها، استلهاماً لرؤية الوالد المؤسس، المغفور، له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بقدرات المرأة ودورها المحوري في نهضة المجتمع.

وأشار إلى أن احتفال هذا العام يأتي تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، احتفاءً بمرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، واستذكاراً لما تحقق من مكتسبات تاريخية وإنجازات نوعية في مسيرة تمكين المرأة، التي لا تزال مستمرة بفضل الرؤية السديدة والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، التي تؤمن بأهمية دور المرأة في استدامة التقدم وتعزيز ريادة دولة الإمارات على كافة الأصعدة.