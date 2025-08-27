الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محاكم دبي: المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة

محاكم دبي: المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة
28 أغسطس 2025 01:06

دبي (وام)
أكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن المرأة الإماراتيىة تعتبر شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. وقال: بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عرفاناً وتقديراً لمسيرتها الرائدة وجهودها التاريخية في تمكين المرأة الإماراتية، ودعمها اللامحدود لتعزيز مكانتها محلياً وعالمياً، حتى باتت نموذجاً مشرفاً للقيادة الملهمة والعطاء المستدام.وأضاف السويدي قائلاً: إننا نهنئ في هذا اليوم الوطني المميز كل امرأة إماراتية، ونحتفي بإنجازاتها المتواصلة ودورها الفاعل كشريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، حيث أثبتت المرأة الإماراتية عبر العقود قدرتها على الإبداع والتفوق في شتى الميادين، وساهمت بفاعلية في بناء وطنها، استلهاماً لرؤية الوالد المؤسس، المغفور، له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بقدرات المرأة ودورها المحوري في نهضة المجتمع.
وأشار إلى أن احتفال هذا العام يأتي تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، احتفاءً بمرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، واستذكاراً لما تحقق من مكتسبات تاريخية وإنجازات نوعية في مسيرة تمكين المرأة، التي لا تزال مستمرة بفضل الرؤية السديدة والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، التي تؤمن بأهمية دور المرأة في استدامة التقدم وتعزيز ريادة دولة الإمارات على كافة الأصعدة.

أخبار ذات صلة
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
يوم المرأة الإماراتية
محاكم دبي
الإمارات
آخر الأخبار
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
علوم الدار
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
اليوم 15:58
هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
علوم الدار
هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©