الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بشرية دبي»: الاحتفاء بيوم المرأة تقدير لعطاءاتها

«بشرية دبي»: الاحتفاء بيوم المرأة تقدير لعطاءاتها
28 أغسطس 2025 01:08

دبي (وام) 
قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية كل عام يأتي، تقديراً لعطاءاتها وإنجازاتها القيّمة في مختلف القطاعات.
وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، في تصريح له، أهمية دور المرأة الإماراتية بوصفها عنصراً أساسياً في مسار الدولة نحو صياغة مستقبل يركز على الإنسان أولاً ويتبنّى الابتكار والمساواة.
وأضاف أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ملتزمة بتمكين الكوادر النسائية الإماراتية عبر تبني خطط وبرامج متطورة تعزز كفاءاتها وإمكاناتها، وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة الإماراتية وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة.

