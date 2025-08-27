الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور المنصوري:للمرأة الإماراتية بصمة جليّة في قطاع الرعاية الصحية

28 أغسطس 2025 01:17

أبوظبي (الاتحاد)
بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، قال معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «لقد وضعت المرأة الإماراتية بصمة جليّة في شتى المجالات لاسيّما في قطاع الرعاية الصحية، حيث مثّلت إسهاماتها جزءاً محورياً ضمن جهود تطوير القطاع ودفع عجلة الابتكار وإرساء دعائم منظومة رعاية صحية ذكية ومرنة في أبوظبي تُلبي الاحتياجات وتتخطى التوقعات وتحظى اليوم بتقدير عالمي واسع».وأضاف معاليه: «على مدى عقود، أسهمت المرأة الإماراتية في تشكيل ملامح حاضر ومستقبل الصحة بدءاً من أبسط ممارسات تقديم الرعاية للمجتمع وصولاً إلى الابتكارات الواعدة في علم الجينوم والذكاء الاصطناعي والصحة الشخصية، وكان لتفانيها والتزامها دور رئيس في ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في علوم الحياة والابتكار الصحي. وكانت هذه المسيرة المميزة ثمرة الدعم الكبير والرؤية الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وهو ما أرسى إرثاً راسخاً ووضع أساساً متيناً لتمضي المرأة الإماراتية بعطائها اللامحدود والإبداع والتطوير وتصميم الحلول لتعزيز جودة حياة كافة أفراد المجتمع».
وقال معاليه: «نؤمن في دائرة الصحة - أبوظبي بأن تمكين المرأة الإماراتية ليس مجرد هدف، بل هو أولوية لتأسيس نظم صحية مستعدة للمستقبل. وبينما نحتفل اليوم بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار 'يداً بيد نحتفي بالخمسين'، نغتنم الفرصة للإشادة بإنجازاتها وإسهاماتها، والتأكيد على دورها القيادي في شتى جوانب الرعاية الصحية».

