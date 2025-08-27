عبدالله آل حامد: شريك في صياغة المستقبل ونموذج للعطاء

أبوظبي (وام)



أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن المرأة الإماراتية باتت اليوم شريكاً محورياً في صياغة مستقبل الوطن، وفاعلاً في رسم معالم نهضته الشاملة وتقدمه.

وأضاف معاليه أن ابنة الإمارات تمثل نموذجاً يُحتذى به في العطاء والإبداع، حيث تساهم بكفاءة عالية في ترسيخ اقتصاد المعرفة وتعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية.

وقال معاليه، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن الإمارات حققت تقدماً نوعياً في تمكين المرأة بفضل دعم ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أولى سموه المرأة كل الرعاية، وجعل من تمكينها جزءاً أساسياً من مسيرة التقدم الوطني. وتوجه معاليه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدورها الريادي في تمكين المرأة وتعزيز حضورها على الساحتين الوطنية والعالمية، مشيراً إلى أن دعم سموها المستمر ورؤيتها الحكيمة كان لهما الأثر البالغ في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية، من خلال مبادرات وبرامج رائدة عززت حضورها ومشاركتها في مختلف الميادين.