موزة السويدي: المرأة شريك في التنمية والازدهار

أكدت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن المرأة الإماراتية شريك في التنمية والازدهار.

وتوجهت السويدي بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مشيدة برعاية ودعم سموها للمرأة الإماراتية، وتشجيعها تعليمياً ومهنياً واجتماعياً، كما تقدمت بالتهنئة والتبريكات إلى حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مثمنة جهود سموها في ترسيخ التوازن بين الجنسين، وتحويله إلى ثقافة مؤسسية بقطاعات الدولة كافة.