جواهر القاسمي: مسيرة ملهمة من الإنجازات

الشارقة (وام)



في «يوم المرأة الإماراتية»، حيث تحتفي الدولة هذا العام بشعار «يداً بيد نحو الخمسين»، يقتضي المسار التراكمي الطويل لإنجازات المرأة الإماراتية وقفة تأمل عميقة أمام النماذج التي أعادت صياغة مفهوم القيادة والتوجيه والرعاية، وفي مقدمتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، التي تجسد واحداً من أكثر هذه النماذج نقاءً وصدقاً واستدامة.

وتعتبر سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي صاحبة فكر تأسيسي يصوغ المفاهيم والبنى الأولى للمسارات على أسس من الرؤى الحكيمة بعيدة المدى، فكرٌ جسّد مع الزمن مشاريع ومبادرات وبرامج ومؤسسات تركت آثارها العميقة ولا تزال على عمليات التنمية والتقدم وبناء الثروة البشرية، وتعزيز قيم العدالة والإنسانية داخل الدولة وخارجها.

وفي عام 1982، عندما كان حضور المرأة متواضعاً في القطاعات الحديثة، بادرت سموها بتأسيس نادي سيدات الشارقة؛ ليكون بمثابة الحاضنة الأولى للنساء، مكاناً يحترم خصوصيتهن، ويتيح لهن التعبير عن ذواتهن وتطوير مهاراتهن، ويجمع بين الرياضة والفن والثقافة والعمل الاجتماعي، حيث كان هذا التأسيس المبكر تكريساً لمفهوم بيئة داعمة تُحفّز النساء، وتدفعهن إلى اكتشاف إمكاناتهن، فبدأت الحكاية من المرأة باعتبارها أساس كل تغيير.

ومع بداية الألفية الجديدة، بدا واضحاً أن المرأة لا تزدهر منفردة، وأن الثقافة وحدها لا تكفي، بل يجب أن يكون هناك إطار شامل يربط بين كل عناصر المجتمع. فجاء تأسيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 2000 ليجعل من الأسرة نواة المشروع التنموي. وكان المجلس استجابة لحاجات المجتمع الملحة، وتدشيناً لمنهج اجتماعي متكامل يربط بين قضايا المرأة والطفل والشباب والتعليم والصحة في منظومة واحدة. وفي عام 2025، «عام المجتمع» في دولة الإمارات، جاء إنشاء مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع؛ ليؤكد استمرارية هذه الرؤية، ويعزز الدور الراسخ للمؤسسات التابعة له، مانحاً تجربة سموها بعداً أكثر شمولاً ومتانة.

وتحت مظلة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، توالدت مؤسسات متخصصة تعمل بتكامل لتلبية احتياجات المجتمع الأسري: مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية التي درست التحديات الاجتماعية والنفسية ونظمت برامج توعية، وأسهمت في إعداد استراتيجية للأسرة، وقدّمت توصيات بتأسيس محكمة الأسرة، والمكتب الثقافي الذي دعم الأديبات، وأصدر مجلة «مرامي»، واستخدم الإنتاج الفني والدرامي وسيلة للتثقيف، ومؤسسة سلامة الطفل التي عززت الوعي المجتمعي بأهمية حماية الأطفال، وأطلقت مبادرة رائدة تمثلت في مركز كنف، الذي جمع تحت سقف واحد مختلف الجهات المعنية بمتابعة قضايا الأطفال ضحايا الإساءة ضمن بيئة تصون كرامتهم.

وكان لتأسيس مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، دور محوري، يترك بصمة في منزل كل أسرة من أسر الشارقة.

ومن منطلق اهتمام سموها بالإعلام الهادف، أُنشئَ المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.

أطلقت سمو الشيخة جواهر القاسمي جمعية أصدقاء مرضى السرطان، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة عام 2015، ومؤسسات نوعية عديدة.

ولم تقتصر جهودها على الداخل، بل رافقت صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في رحلات ثقافية وعلمية حول العالم.

ومع كل هذه الأبعاد، ظل العمل الإنساني جوهر فكر سموها. ففي عام 2013، منحتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لقب المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين.

ثم جاء إطلاق جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين (2017)؛ لتكون منصة دولية تكرم المبادرات المتميزة، وتطور آليات العمل الإنساني.

وفي عام 2024، اكتسب العمل الإنساني بعداً وجدانياً خاصاً مع تأسيس مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، التي جسدت حلم المغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، بحماية الأطفال ضحايا الاستغلال والاتجار بالبشر.

وقد مُنحت سموها أوسمة وجوائز عديدة: وسام رائدات العمل في الوطن العربي (2002) من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ولقب «رائدة العمل التطوعي في الشارقة»، و«السيدة العربية الأولى في دعم قضايا المرأة والأسرة»، و«سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان»، و«شخصية العام الخيرية».

وفي المجال الثقافي، نالت جائزة البازلاء الذهبية من المركز الثقافي الألماني لقصص الأطفال، وجائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع، وتم تكريمها في قمة «بيروت انستيتيوت». أما في التعليم، فقد حصلت على جائزة الشخصية التربوية الداعمة للتعليم (2019)، ونالت التقدير الأكاديمي الأرفع عبر الدكتوراه الفخرية من جامعة الشارقة.

عندما ننظر إلى تجربة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، نرى أكثر من سجلات حافلة بالمبادرات والمنجزات، ونلمس نموذجاً لقيادة تجمع بين الإلهام والتنفيذ، بين الإنسان والفكرة، بين المجتمع والهوية.



منظومة متكاملة

تم إطلاق مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، الذي دمج التراث بالحاضر وحوّل الموهبة إلى مورد والحرفة إلى مشروع والمرأة إلى ركيزة في الاقتصاد الوطني. كما ساهم المجلس في تمكين الحرفيات المنتسبات لبرامجه، وتعريف العالم على الحِرف الإماراتية التراثية، من خلال المشاركة في معارض دولية، وإبرام شراكات استراتيجية مع كبرى العلامات العالمية. وتوجت جهوده باعتراف «اليونسكو» بمدينة الشارقة كـ «مدينة الحرف والفنون الشعبية» ضمن شبكة المدن الإبداعية، تقديراً لدور حرفة التلي الإماراتية في حفظ واستدامة التراث الثقافي غير المادي.

ولأن الرياضة ركيزة أساسية في حياة الأفراد، ينبع اهتمام سموها بتعزيز دور المرأة في الفعاليات الرياضية وأنشطة اللياقة البدنية من خلال مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حيث تستهدف إبراز دور المرأة الرياضية الإماراتية في المحافل المحلية والعالمية. ورسخت المؤسسة منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير رياضة المرأة في الإمارة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير رأس المال البشري، وبناء جيل مؤهل من القيادات النسائية في المجال الرياضي، بالتعاون مع المؤسسات العالمية.

ومن أجل ضمان استمرارية التنمية، أدركت سموها أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الطفولة. فجاء إطلاق مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عام 2016؛ ليكون بمثابة إعلان أن التمكين لا يقتصر على الحاضر بل يصنع المستقبل. وضمت المؤسسة تحت مظلتها: أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات، إلى جانب مسارات تخصصية في العلوم والتكنولوجيا والموسيقى والمسرح والمهارات الحياتية. وشكلت هذه المنظومة مدرسة متكاملة تربط بين المواطنة والابتكار والهوية الوطنية، وتزرع القيم وتبني عليها المهارات، لتبني جيلاً قادراً على المبادرة وصناعة الغد. وتحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، انطلقت جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب أيضاً، الأولى من نوعها في العالم العربي.

وظلت الثقافة محوراً ثابتاً في مشروع سموها، منذ تأسيس رابطة أديبات الإمارات، الذي جسد إيمان سموها بأن تمكين المرأة لا يكتمل دون صوت ثقافي وأدبي يرسخ مكانتها في الوعي الجمعي.