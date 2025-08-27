الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

علي الكعبي: دعم المرأة نهج راسخ

علي الكعبي: دعم المرأة نهج راسخ
28 أغسطس 2025 02:00

أبوظبي (وام)

أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن المرأة الإماراتية حققت إنجازات استثنائية، جعلت منها قوة دافعة في مسيرة التنمية والازدهار في مختلف الميادين، وشريكاً رئيسياً في التنمية، في ظل نهجٍ راسخ ومستدام لتمكينها، وهو ما تجسّده النجاحات التي حققتها في المجالات كافة، والتي عكست رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الطموحة، القائمة على تمكين المرأة الإماراتية، واستثمار طاقاتها، وترسيخ دورها في بناء الوطن. وقال معاليه في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يأتي تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»: «إن مؤسسة التنمية الأسرية مستمرة في دعمها للمرأة عبر العديد من البرامج الطموحة والمبادرات، التي تُسهم في تنمية مهاراتها، وتعزيز مشاركتها في مختلف قطاعات العمل والمجتمع، وفق رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست دعائم نهج راسخ في تمكين المرأة، ودعم طموحاتها، وتعزيز حضورها في مختلف الميادين». وأكد الكعبي أن دعم المرأة وتمكينها نهج راسخ في دولة الإمارات، وسيظل في صميم أولويات العمل المؤسسي والمجتمعي خلال المرحلة المقبلة، لما تمثله ابنة الإمارات من ركيزة أساسية في بناء المجتمع، حتى أضحت شريكاً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، بفضل ما حظيت به من تمكين فعّال، وتذليل لكافة الصعوبات التي قد تعوق تطورها وتحقيق طموحاتها، مشدداً على أن ما حققته الإماراتية من نجاحاتٍ في مختلف المجالات ما كان ليتحقق لولا البيئة الداعمة، والتشريعات الرائدة التي أرستها الدولة، وأسهمت في تعزيز دورها، وتفعيل مشاركتها، والاستثمار في قدراتها القيادية والمعرفية، بما يعزّز مكانة الإمارات مثالاً رائداً في دعم المرأة وتنمية  المجتمع.

 

