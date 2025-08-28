رئيس الدولة: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بإنجازات المرأة في الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية ومساهمتها البارزة في مسيرة الوطن، مشيراً إلى تقديره لدورها المحوري في التنمية والتربية وتكوين الأسرة الصالحة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «إنه في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بإنجازات المرأة في الإمارات وما قدمته وتقدمه من إسهامات بارزة في مسيرة الوطن، ونعبر عن تقديرنا لدورها المحوري في التنمية والتربية وتكوين الأسرة الصالحة، ونثق في أن عطاءها وتفانيها وإخلاصها يمثل مصدر قوة وإلهام لمسيرتنا نحو المستقبل في إطار رؤية«أم الإمارات 50:50». ويداً بيد تمضي الإمارات إلى الأمام من خلال منظومة وطنية هدفها المستقبل الأفضل لوطننا وشعبنا».