الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: المرأة روح للوطن ووطن للروح ورفيقة للدرب

محمد بن راشد: المرأة روح للوطن ووطن للروح ورفيقة للدرب
28 أغسطس 2025 09:38

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، أن المرأة روح للوطن ووطن للروح ورفيقة للدرب.

اهتمام إعلامي لافت في مصر بزيارة رئيس الدولة
الإمارات تواصل دعم مخابز مخيمات النازحين في قطاع غزة


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحتفي دولة الإمارات وشعب الإمارات في هذا اليوم بيوم المرأة الإماراتية.. ونحتفي أيضاً بمرور خمسين عاماً على مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات.. ونحتفي برؤية جديدة تطلقها أم الإمارات حفظها الله لمسيرة المرأة للخمسين عاماً القادمة.. نحتفي بالمرأة أماً وأختاً وبنتاً وزوجة.. نحتفي بها راعيةً للأجيال وغارسةً للقيم وشريكةً في مسيرة التنمية.. نحتفي بها روحاً للوطن.. ووطناً للروح.. ورفيقة للدرب.. وصانعة للتغيير».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم المرأة الإماراتية
الإمارات
محمد بن راشد
