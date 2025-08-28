الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«موارد دبي» تحدد عطلة المولد النبوي الشريف

«موارد دبي» تحدد عطلة المولد النبوي الشريف
28 أغسطس 2025 10:24

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً بشأن عطلة المولد النبوي الشريف، تقرر بموجبه تعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي يوم الجمعة 13 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 5 سبتمبر 2025، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025.

وأكدت الدائرة في تعميمها أن هذه الإجازة تأتي تنفيذاً لقرارات حكومة دبي بشأن المناسبات الدينية والوطنية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تمكين الموظفين من مشاركة هذه المناسبة الدينية المباركة مع أسرهم في أجواء من الألفة والتسامح.

أخبار ذات صلة
سناء سهيل: تمكين المرأة في صدارة أولويات وزارة الأسرة
المرأة الإماراتية في الحكومة.. مسيرة قيادة وتأثير

وأوضحت الدائرة أن القرار يستثني الهيئات والدوائر والمؤسسات التي يعمل موظفوها وفق نظام المناوبات، أو التي تتطلب طبيعة عملها الوجود المستمر لتقديم الخدمات للجمهور أو إدارة المرافق الحيوية، حيث ستقوم هذه الجهات بتحديد جداول عمل موظفيها بما ينسجم مع متطلباتها التشغيلية لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة دون انقطاع خلال فترة الإجازة.

ورفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

المصدر: وام
دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
دبي
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©