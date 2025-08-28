نهيان بن مبارك: عطاء «أم الإمارات» جعل من المرأة الإماراتية نموذجاً عالمياً متميزاً

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، تحية اعتزاز واحترام وعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، والذي يتزامن مع «عام المجتمع»، مشيراً إلى مبادرات سموها الرائدة وإنجازاتها الضخمة، التي جعلت من المرأة الإماراتية نموذجاً عالمياً متميزاً في مختلف المجالات، لتحقيق الخير والرخاء في الدولة والعالم.

وأكد معاليه أن المرأة الإماراتية وبفضل الدعم القوي من «أم الإمارات» وصلت إلى أرقى الدرجات العلمية، وأمامها الفرصة كاملة للعمل والإنجاز والإنتاج في المجال الذي تختاره، وأن تتبوأ مناصب القيادة في المجتمع وتسهم بشكل كامل في المجالات كافة، فالمرأة الإماراتية وبفضل «أم الإمارات» أثبت وجودها في خدمة مجتمعها ووطنها، ولها إنجازاتها الواضحة في مختلف مناحي الحياة، معرباً عن اعتزازه بما تمثله «أم الإمارات» كرمز عالمي رائد في العطاء والإنجاز والحرص على تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية نفاخر به الدنيا.

وأضاف يشرفني في هذه المناسبة أن أتقدم بعظيم الشكر وفائق التقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لاهتمامه الكبير ودعمه للدور المحوري للمرأة في تحقيق التنمية الشاملة في الوطن، معربا عن اعتزازه بحرص سموه على تمكين المرأة من كل ما وهبه الله لها من طاقات وإمكانات، وإنه بفضل ما يتسم به سموه من حكمةٍ والتزام قوي بتنمية المجتمع وبناء الإنسان، أصبح لدينا مساهمة كامل وفاعل للمرأة على جميع المستويات، وأصبحت دولتنا رائدة على مستوى العالم في تأكيد مكانة المرأة، كما أصبحت المرأة الإماراتية سفيرة المجتمع إلى المستقبل، حيث تحمل القيم الأخلاقية والإنسانية إلى الأجيال الجديدة

وأوضح أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام «عام المجتمع»، يبرز دور المرأة في الحافظ على استقرار المجتمع الإماراتي وتلاحمه، وفي تعزيز القيم الإماراتية السامية في محيط الأسرة، والمشاركة في تنفيذ المشاريع والمبادرات والإسهام في توعية أفراد المجتمع بأهمية التعاون والعمل المشترك من أجل مجتمع إماراتي يسع الجميع ويستثمر قدراتهم من أجل الخير للجميع، إضافة إلى دور المرأة المهم في بناء الشراكات المحلية والعالمية.

وقال إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هو فرصة للجميع للتوقف أمام ما تقوم به المرأة من جهود وما تبذله من تضحيات، ولتدارس ما حصلت عليه المرأة من حقوق، وما تقوم به من مبادرات من أجل الإنسانية ومن أجل الأجيال القادمة، كما أنه فرصة للتعرف على ما قدمته قيادتنا الرشيدة عبر ما يزيد على نصف قرن من الزمان من دعم ورعاية وحماية للمرأة الإماراتية، مكنتها من أن تكون في الطليعة دائما، وأن تستثمر إمكاناتها ومواهبها وطاقتها لصالح تطوير ورفاهية مجتمعها ووطنها، ولعل وجود المرأة الإماراتية في العديد من المناصب القيادية محليا وعالميا هو تجسيد حي لذلك الدعم الذي يضطلع به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

ولفت إلى أن المرأة الإماراتية تعيش حالياً أزهى عصور التمكين بعدما حققت إنجازات غير مسبوقة في المجالات كافة، لتتحول إلى المشاركة الكاملة في اتخاذ القرارات وصنع الإنجازات، ولم يكن ذلك ليتحقق إلا بدعم ومساندة وإيمان مطلق بدورها وقدراتها في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الذي لا يتوقف لحظة عن دعم المرأة الإماراتية لتكون شريكاً لأخيها الرجل في الإنجاز والنهضة الشاملة التي تعيشها الإمارات.

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن ما تم من إنجازات وتشريعات تصب في صالح المرأة، تكشف أن دولة الإمارات في مقدمة دول العالم في مجال تمكين المرأة، مشيداً بالجهود الكبيرة والمقدرة التي قامت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على مدى ما يزيد على خمسة عقود لدعم كافة قضايا المرأة، مؤكداً اعتزاز كل إماراتي بجهود «أم الإمارات» وأياديها البيضاء على الجميع.