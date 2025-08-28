الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خالد بن زايد: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بإنجازات 50 عاماً من العطاء والتميّز

28 أغسطس 2025 11:58

قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بخمسين عاماً من العطاء والتميّز، سطّرتها المرأة الإماراتية بكل جدارة واقتدار.

وأضاف أنه بهذه المناسبة الغالية، التي تتزامن هذا العام مع إعلان 2025 عاماً للمجتمع، ومرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تقديراً لمسيرتها الرائدة في تمكين المرأة، وحرصها على تعزيز مكانتها شريكاً فاعلاً في نهضة الدولة.

وأضاف سموه في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن المرأة الإماراتية أثبتت، في ظل دعم القيادة الرشيدة، أنها قادرة على إحداث الفرق في جميع الميادين، وفي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم نفخر بنماذج ملهمة من بنات الوطن من الموظفات والمنتسبات، اللواتي يعملن بكل تفانٍ لخدمة أصحاب الهمم وتمكينهم، مجسّدات روح العطاء والشراكة المجتمعية.

وأكد أن تمكين المرأة هو تمكين للأسرة، وللمجتمع، وللوطن بأسره، وكل يوم نرى ثمار هذا التمكين في ازدهار مؤسساتنا وإنجازات كوادرنا النسائية.

المصدر: وام
يوم المرأة الإماراتية
الإمارات
خالد بن زايد
