حميد بن راشد: المرأة الإماراتية لبنة متينة في بنيان الدولة على مختلف الأصعدة

حميد بن راشد: المرأة الإماراتية لبنة متينة في بنيان الدولة على مختلف الأصعدة
28 أغسطس 2025 12:24

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أنّ الدور المحوري الذي تقوم به المرأة الإماراتية، منذ أكثر من نصف قرن في شتى ميادين الحياة، هو ثمرة رؤية طموحة بعيدة المدى لدولة الإمارات، استشرفت المستقبل، وأدركت مبكراً أهمية صياغة نموذج وطني متفرد للمرأة بوصفها شريكة رئيسية في مسيرة الازدهار والتنمية، ولبنةً متينةً في بنيان الدولة على مختلف الأصعدة.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إنّ المرأة الإماراتية رسَّخت مكانتها وأثبتت جدارتها في مختلف القطاعات العلمية والأدبية والاقتصادية والمجتمعية وغيرها، وكانت ومازالت شريكاً فاعلاً في مسيرة الاستدامة وصياغة المستقبل، مدعومة بثقة دولة الإمارات بالطاقات الإبداعية والابتكارية للمرأة، وقدرتها على صناعة النجاح والتميز، وتقديم نموذج مشرق للمرأة الإماراتية عالمياً.

وأضاف صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أنّ دولة الإمارات تجني اليوم ثمار عمل دؤوب لأكثر من نصف قرن، وتفخر بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية عالمياً، مشيداً بالنجاح الباهر والإنجازات النوعية التي حققتها في مختلف الميادين، بدعم كبير من القيادة الرشيدة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وحرصهما على أنّ تظل المرأة ركيزةً ومحركاً أساسياً، وشريكاً فاعلاً في المسيرة الشاملة لدولة الإمارات نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وثمَّن سموه دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة وتمكينها من الإسهام في مسيرة النهضة الوطنية على مختلف الصُعد، وتفعيل دورها بوصفها جزءاً أساسياً في بناء المجتمع، حيث آمنت سموها بأن تمكين المرأة يسهم في تماسك المجتمع بأكمله، وخطوة رئيسية نحو إسهامها في مسيرة النهضة الوطنية الشاملة.

وأوضح سموه، أنّ تمكين المرأة أولوية استراتيجية للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات، التي استحقت حصد مراكز متقدمة عالمياً في المؤشرات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين ودعم وتمكين المرأة، مؤكداً أن احتفاءنا بالمرأة الإماراتية هو احتفاءٌ بالوطن، فكل نجاحٍ تحققه المرأة يخطُّ سطراً في صفحة الازدهار والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان، إنّ المرأة الإماراتية أثبتت اليوم قدرتها على تبَوُّء مختلف المناصب وتولي شتى المهام، بالإضافة إلى جدارتها بتمثيل بلادها في المحافل الدولية بصورة مشرفة، مؤكداً أنّ المرأة الإماراتية تحظى بالتقدير والاحترام عالمياً، وأن النجاح والإنجازات التي حققتها على مختلف الأصعدة، جعلت منها نموذجاً يُقتدى ومثالاً يُحتذى.

المصدر: وام
حميد بن راشد
المرأة الإماراتية
