الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد: نبارك لابنة الإمارات يومها ونفخر بعزيمتها التي صنعت المستقبل

حمدان بن محمد: نبارك لابنة الإمارات يومها ونفخر بعزيمتها التي صنعت المستقبل
28 أغسطس 2025 13:54

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ابنة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك لابنة الإمارات يومها، ونفخر بعزيمتها التي صنعت المستقبل؛ فهي مربية الأجيال، ونبض الحنان، وبركة البيت، وشريكة الإنجاز في كل ميدان، بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».
وأضاف سموه: «وفي هذا اليوم، نرفع أسمى التهاني إلى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وإلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم».
واختتم سموه: «كل عام وابنة الإمارات مصدر إلهام للمرأة في كل مكان».

أخبار ذات صلة
اهتمام إعلامي لافت في مصر بزيارة رئيس الدولة
الإمارات تواصل دعم مخابز مخيمات النازحين في قطاع غزة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©