علوم الدار

700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا

700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
28 أغسطس 2025 15:58

 يواصل فريق الإنقاذ الإماراتي جهوده لإخماد حرائق الغابات الواسعة المندلعة في عدة مناطق بجمهورية ألبانيا.
فقد نفذ الفريق منذ وصوله لجمهورية ألبانيا 28 طلعة جوية متخصصة باستخدام طائرتين من طراز "بلاك هوك" وتضمنت عمليات إخماد الحرائق 700 عملية إسقاط مائي دقيقة على بؤر النيران، استخدمت خلالها ما يزيد على 1298 طناً من المياه مما ساهم بشكل كبير في احتوائها والحد من انتشارها.
تأتي هذه الجهود النوعية رغم التحديات الميدانية الكبيرة التي يواجهها الفريق، والمتمثلة في الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة والطبيعة الجغرافية الوعرة للمناطق المتضررة وتتم العمليات بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع السلطات الألبانية المختصة.
كان الفريق قد باشر مهامه في مناطق غابات قرامش وبالولي ومنطقة فلوره الساحلية وغيرها من المناطق، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لدعم جمهورية ألبانيا في السيطرة على حرائق الغابات.
وتتواصل الاجتماعات التنسيقية بين الفريق الإماراتي والمسؤولين في ألبانيا، لوضع الخطط اللازمة التي تضمن تسريع وتيرة عمليات الإطفاء، بالتزامن مع المراقبة الميدانية المستمرة للمناطق التي تم إخماد النيران فيها لمنع تجددها.

المصدر: وام
ألبانيا
الإمارات
