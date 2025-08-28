سعود بن صقر يستقبل وزيرة التربية والتعليم ويؤكد أن التعليم ركيزة لمواصلة مسيرة التنمية

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن التعليم ركيزة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وأساس النجاحات المستقبلية، والمحرك الرئيس للارتقاء بجودة حياة أبناء الوطن، وتأهيلهم للقيام بدور فاعل في مسيرة النهضة والتطور.

وشدّد سموه على أن إعداد جيل إماراتي متعلم وواعٍ بالعلم والمعرفة، يظل في صدارة الأولويات الوطنية، باعتباره القوة الدافعة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً، مشيداً بالجهود الحثيثة لوزارة التربية والتعليم وخططها التطويرية التي تعزز مكانة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في قطاع التعليم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، في قصره بمدينة صقر بن محمد، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على جهود الوزارة وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية، وتحديث أساليب التدريس، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة، تُسهم في بناء جيل مبدع قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

وثمّن سموه ما تبذله وزارة التربية والتعليم من جهود متواصلة للنهوض بالعملية التعليمية، مؤكداً أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي بما ينسجم مع تطلعات الدولة ورؤيتها في أن تكون بين أفضل دول العالم.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن تمنياته الصادقة لأبنائه الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، مؤكداً أنهم الثروة الحقيقية للوطن، وركيزته في بناء المستقبل.

كما توجّه سموه بالشكر والتقدير للمعلمين والأسر والكوادر المدرسية على دورهم المحوري في غرس القيم، وترسيخ المعارف وصناعة جيل مبدع، يسهم في رفعة الإمارات وازدهارها.

من جانبها، أعربت معالي سارة بنت يوسف الأميري، عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على دعمه المتواصل لقطاع التعليم، وحرصه على متابعته، بما يعزز جودة مخرجاته، ويحقق أهدافه الاستراتيجية.

وأوضحت أن الوزارة أعدّت خططاً شاملة لانطلاق العام الدراسي الجديد، بما يضمن انطلاقة مثلى للطلبة في مسيرتهم التعليمية المتجددة. وبينت معاليها أن الوزارة، وبفضل دعم ومتابعة القيادة الرشيدة، تلتزم بتقديم تعليم نوعي، يواكب متطلبات العصر، ويلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، من خلال إعداد الأجيال المقبلة، وتمكينهم وفق أفضل الممارسات لتعزيز تنافسيتهم على المستوى العالمي، بما يضمن مواصلة ريادة دولة الإمارات في مختلف المجالات.

حضر اللقاء سعادة المهندس محمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة طارق الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية - دبي والإمارات الشمالية، وعدد من المسؤولين.