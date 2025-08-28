الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«فض المنازعات الإيجارية بدبي» ينجز 443 اتفاقية صلح

مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي (من المصدر)
29 أغسطس 2025 01:58

دبي (الاتحاد)
في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز البيئة العقارية وضمان حقوق جميع الأطراف، كشف مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي عن أحدث نتائجه خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2025، حيث تمكن من إنجاز 443 دعوى صلح في الربع الثاني من العام الجاري، بإجمالي تسويات مالية قدرها 190.7 مليون درهم، وضمن معدل صلح 6 أيام للدعوى، ما يعكس فاعلية آليات المركز في معالجة الدعاوى الإيجارية بكفاءة وشفافية.
فقد سجّل المركز خلال شهر أبريل 2025 إتمام 144 اتفاقية تسوية وصلت إلى 43.132 مليون درهم، مما يدل على قدرته على تسوية المنازعات بسرعة وكفاءة، مع ضمان حقوق المتعاملين بشكل عادل.
وارتقى الأداء خلال مايو حيث تم إنجاز 191 تسوية بقيمة مالية بلغت.25518 مليون درهم، الأمر الذي يوضح تنوع وحجم المنازعات التي تم التعامل معها، بالإضافة إلى التزامه بتطبيق إجراءات متطورة لضمان تحقيق النتائج المرجوة من عمليات الصلح والتسوية.
أما في شهر يونيو 2025، فقد تميّز بتحقيق 108 اتفاقيات بتسويات مالية سجلت 129.334 مليون درهم، وهو رقم قياسي يشير إلى النمو المتزايد في المقدار المالي المتنازع عليه وتسوية الدعاوى في وقت قياسي، ما يعزّز من مكانته كمنصة رئيسية لحل الخلافات العقارية في دبي.

أخبار ذات صلة
اهتمام إعلامي لافت في مصر بزيارة رئيس الدولة
الإمارات تواصل دعم مخابز مخيمات النازحين في قطاع غزة

وقال القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: «إن هذه النتائج توضح التزامنا الراسخ بتطوير كفاءة العمل القضائي وآليات التسوية الودية بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف. نعمل وفق رؤية حكومة دبي الرامية إلى إرساء بيئة عقارية جاذبة وآمنة للمستثمرين والمقيمين، ونحرص على توفير حلول مبتكرة تدعم استقرار السوق العقارية، وتحقيق الإنصاف بين مصالح الملاك والمستأجرين».

دبي
مركز فض المنازعات الإيجارية
المنازعات الإيجارية
الإمارات
قضايا المنازعات الإيجارية
السوق العقارية
السوق العقاري
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©