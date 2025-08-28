«فض المنازعات الإيجارية بدبي» ينجز 443 اتفاقية صلح

دبي (الاتحاد)

في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز البيئة العقارية وضمان حقوق جميع الأطراف، كشف مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي عن أحدث نتائجه خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2025، حيث تمكن من إنجاز 443 دعوى صلح في الربع الثاني من العام الجاري، بإجمالي تسويات مالية قدرها 190.7 مليون درهم، وضمن معدل صلح 6 أيام للدعوى، ما يعكس فاعلية آليات المركز في معالجة الدعاوى الإيجارية بكفاءة وشفافية.

فقد سجّل المركز خلال شهر أبريل 2025 إتمام 144 اتفاقية تسوية وصلت إلى 43.132 مليون درهم، مما يدل على قدرته على تسوية المنازعات بسرعة وكفاءة، مع ضمان حقوق المتعاملين بشكل عادل.

وارتقى الأداء خلال مايو حيث تم إنجاز 191 تسوية بقيمة مالية بلغت.25518 مليون درهم، الأمر الذي يوضح تنوع وحجم المنازعات التي تم التعامل معها، بالإضافة إلى التزامه بتطبيق إجراءات متطورة لضمان تحقيق النتائج المرجوة من عمليات الصلح والتسوية.

أما في شهر يونيو 2025، فقد تميّز بتحقيق 108 اتفاقيات بتسويات مالية سجلت 129.334 مليون درهم، وهو رقم قياسي يشير إلى النمو المتزايد في المقدار المالي المتنازع عليه وتسوية الدعاوى في وقت قياسي، ما يعزّز من مكانته كمنصة رئيسية لحل الخلافات العقارية في دبي.

وقال القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: «إن هذه النتائج توضح التزامنا الراسخ بتطوير كفاءة العمل القضائي وآليات التسوية الودية بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف. نعمل وفق رؤية حكومة دبي الرامية إلى إرساء بيئة عقارية جاذبة وآمنة للمستثمرين والمقيمين، ونحرص على توفير حلول مبتكرة تدعم استقرار السوق العقارية، وتحقيق الإنصاف بين مصالح الملاك والمستأجرين».