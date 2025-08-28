«أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»: «الإمارات للخيول العربية» شريك رسمي لقطاع الفروسية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، اختياره لجمعية الإمارات للخيول العربية شريكاً رسمياً لقطاع الفروسية في النسخة الثانية والعشرين من المعرض، والذي يُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وبتنظيم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، في مركز أدنيك أبوظبي من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2025.

وتأتي مشاركة الجمعية هذا العام ضمن جناح متكامل يضم عدة أقسام متخصّصة، تشمل مستلزمات الفروسية والتغذية، وصناعة السروج اليدوية، إضافة لمنصة رسم الخيل العربية، وفرقة التشوليب لفرسان شرطة أبوظبي، إلى جانب نادي فروسية تفاعلي يستقبل الزوار من مختلف الفئات.

وقال محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية: «تأتي مشاركة جمعية الإمارات للخيول العربية في النسخة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة مباشر من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ضمن رؤى متكاملة تعكس الاهتمام العميق بالفروسية، والخيل العربية الأصيلة».

وأضاف: «ومنذ انطلاق المعرض، ارتبطت الجمعية به بشراكة راسخة، وحضور فاعل متجدد، تؤكده مشاركتها السنوية، التي تزداد شمولاً وتنوعاً عاماً بعد عام، عبر عروض وفعاليات تثري تجربة الزوّار، وتسلّط الضوء على مكانة الخيل في ثقافتنا وهويتنا، ونُشارك لنُحافظ على المجد، ونُحيي التراث، ونُباهي بأصالة الخيل العربية. وترى الجمعية في هذا المعرض منصة دولية متميزة لتعزيز حضور الخيل العربية، والتعريف بجمالها وقيمتها التراثية والثقافية، في إطار جهود الدولة المتواصلة لرعاية هذا الإرث النبيل».

فيما قال سعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية: «إن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يفخر باختيار جمعية الإمارات للخيول العربية شريكاً رسمياً لقطاع الفروسية في النسخة الثانية والعشرين من المعرض، وتُجسد هذه الشراكة امتداداً لعلاقة راسخة ومتميزة بين المعرض والجمعية، تُعزز من حضور الخيل العربية الأصيلة في المشهد الثقافي والتراثي لدولة الإمارات».

وأضاف: «إن مشاركة الجمعية هذا العام تُعد إضافة نوعية تُثري تجربة الزوار، وتُبرز جماليات الفروسية العربية، ونُثمّن هذه المشاركة الفاعلة التي تُجسّد روح الابتكار والأصالة، ونتطلع إلى أن تكون الدورة الثانية والعشرون من المعرض محطة فارقة في دعم الفروسية، وتعزيز حضور الخيل العربية على المستويين المحلي والدولي، ضمن رؤية وطنية شاملة تُعلي من قيمة التراث وتُواكب تطلعات المستقبل».

وتقدم جمعية الإمارات للخيول العربية باقة متميزة من الفعاليات والمسابقات، التي تُجسّد مكانة الخيل العربية الأصيلة في التراث الإماراتي، من أبرزها ورش تثقيفية مخصّصة لملاك الخيل، تتناول محاور متعددة تشمل آليات تسجيل وتوثيق الخيل، وشروط المشاركة في بطولات جمال الخيل، إلى جانب التعريف بالتطبيق الرقمي والموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية، وبما يسهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى المهتمين بهذا المجال.



مزيون الأوصاف

وفي إطار تعزيز الهوية اللغوية والثقافية، تنظم الجمعية، بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، جائزة «مزيون الأوصاف»، لاختيار أجمل اسم عربي أصيل لمولود خيل محلي من فئة الأمهار والمهرات، في خطوة تهدف إلى تشجيع ملاك الخيل على استخدام أسماء عربية، تعكس عمق التراث واللغة.

وتتضمن مشاركة الجمعية أيضاً مجموعة من العروض الميدانية المبهرة، منها عرض الطلق الحر بالتعاون مع ملاك ومربي الخيل العربية، لتسليط الضوء على الخصائص الجمالية للخيل العربية، إلى جانب عروض ترويض الخيل التي تُظهر الانسجام والتفاهم بين المروض والخيل، مقدمة تجربة تعليمية وترفيهية لعشاق الفروسية من مختلف الأعمار.



روح الفروسية

كما تقدم الجمعية بالتعاون مع فرسان شرطة أبوظبي، عرض فرقة التشوليب لفرسان شرطة أبوظبي، الذي يجمع بين الأداء الحركي والشعر الارتجالي، في مشهد يعكس روح الفروسية الإماراتية، إضافة إلى تنظيم مزاد الخيل العربية (فئة الجمال)، الذي يضم نخبة من الخيول الفائزة بالمراكز الأولى في البطولات الدولية والمحلية، مما يتيح للمهتمين فرصة اقتناء خيول ذات جودة عالية ومكانة مرموقة في عالم الجمال.



«البيئة - أبوظبي» تكشف عن تجربة استثنائية

تشارك هيئة البيئة – أبوظبي بجناح مميز في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025.

تقدم الهيئة للزوار تجربة ملهمة تجمع بين أحدث التقنيات والسرد التفاعلي والروح الأصيلة للتراث الثقافي، في رحلة استثنائية تعرض روعة كنوز أبوظبي الطبيعية، وتنوّعها البيئي الفريد.

ويتصدّر الجناحَ نفقٌ يأخذ الزوار في جولة بصرية وسمعية عبر النظم البيئية الغنية بالتنوع الحيوي في أبوظبي. وتتكامل هذه التجربة مع شخصية سهيل، السفير الافتراضي لهيئة البيئة – أبوظبي، والمدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ومنذ لحظة دخولهم، يجد الزوار أنفسهم في قلب النظم البيئية البحرية والبرية في الإمارة، حيث يكتشفون تنوّعها البيولوجي الفريد. وفي هذا السياق، قال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «إن مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تتجاوز حدود المشاركة التقليدية، فهي فرصة لترك بصمة دائمة تربط الزوار ببيئتنا وثقافتنا. هذا العام نقدم رسالتنا بأسلوب يلامس الحواس ويحفّز التفكير، ويغذي شغف الاكتشاف لدى الجمهور. فلكل نوع من الكائنات ولكل تقليد أصيل قصة تستحق أن تُروى، ونتطلع إلى مشاركة بعض هذه القصص مع زوار المعرض». سيستقطب جناح الهيئة الزوّار من مختلف الأعمار، حيث تمنح عناصره التفاعلية الشباب تجربة ممتعة تقربهم من مفاهيم الحفاظ على البيئة، فيما يكتشف الكبار رؤى جديدة حول جهود أبوظبي الريادية في صون التنوع البيولوجي وحماية التراث.

ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد هيئة البيئة – أبوظبي التزامها برفع مستوى الوعي بأهمية التنوع البيولوجي ودوره المحوري في استدامة الحياة، مع إبراز مكانة تقاليد الإمارة العريقة. ليغادر الزوار بتجربة ملهمة تُجسّد التوازن الفريد الذي تحققه أبوظبي بين حماية البيئة وصون الهوية الثقافية.