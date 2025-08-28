الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وزارة الصحة الأنغولية ومشروع «دوكتور» يوقعان مذكرة تفاهم

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
29 أغسطس 2025 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم «دوكتور»، المشروع البحري الطبي المشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي و«برجيل القابضة»، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في جمهورية أنغولا؛ لاستكشاف آفاق تعاون واسعة تهدف إلى تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتطوير بنية تحتية طبية حديثة، وتعزيز قدرات سلسلة التوريد في أنغولا.
وقّع مذكرة التفاهم كل من: الدكتور بينيديتو هيرناني دا سيلفا كوينتا، مدير مستشفيات ناسيونال دوس، ومحمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، وسفير أحمد، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة برجيل القابضة، بحضور معالي الدكتورة سيلفيا لوتوكوتا، وزيرة الصحة الأنغولية.
وتُمهّد مذكرة التفاهم الطريق لوزارة الصحة و«دوكتور» للعمل معاً في مجالات تطوير رئيسية تدعم طموح أنغولا في توسيع نظامها الصحي، ويشمل ذلك التعاون في توفير الخدمات اللوجستية وخدمات سلسلة التوريد لنقل المعدات الطبية والأدوية ولوازم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التطوير والإدارة المشتركة للمستشفيات.
كما ستستكشف المذكرة رقمنة خدمات الرعاية الصحية المتعلقة باللوجستيات لزيادة الكفاءة والشفافية، والاستثمار المشترك في المشاريع ذات الاهتمام المشترك، وتحديد فرص إضافية في أنغولا وأسواق أخرى في جميع أنحاء أفريقيا.
وقالت معالي الدكتورة سيلفيا لوتوكوتا: «ترتكز رؤيتنا لنظام الرعاية الصحية في أنغولا على إمكانية الوصول والجودة والاستدامة، وستساعد مذكرة التفاهم هذه مع (دوكتور) في تعزيز شبكتنا الصحية». وصرح سفير أحمد، قائلاً: «تعكس هذه المبادرة الرؤية المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة وأنغولا لتعزيز تقديم الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات عالية الجودة، وتعزيز التعاون طويل الأمد في القطاعات الحيوية». وقال محمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي، لمجموعة موانئ أبوظبي: «نؤسس لقاعدة صلبة نبني من خلالها منظومة صحية أكثر مرونة، ونضمن وصولاً أوسع إلى الخدمات الطبية. ولا شك أن مثل هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لدفع مسيرة التطور لهذا القطاع الحيوي».

مشروع دوكتور
الإمارات
أنغولا
الرعاية الصحية
الخدمات الصحية
موانئ أبوظبي
مجموعة موانئ أبوظبي
برجيل القابضة
