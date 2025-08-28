الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بلدية العين تنجز مشروع إنارة 6 واحات رئيسية

المشروع يعد رافداً مهماً لدعم السياحة البيئية والتراثية (من المصدر)
29 أغسطس 2025 01:58

العين (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة العين مشروع إنارة 6 واحات رئيسية في المدينة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة، مع الحفاظ على الطابع البيئي التراثي الفريد للمنطقة، وقد اكتملت الأعمال الإنشائية في المواقع الستة، وتم توصيل الطاقة الكهربائية وتشغيل نظام الإنارة بالكفاءة التصميمية للمشروع.
تضمن المشروع تركيب 905 أعمدة للإنارة بارتفاع 4 أمتار، بالإضافة إلى 20 وحدة إضاءة كاشفة عند بوابات الواحات، وتنفيذ أعمال تمديد كابلات، وتركيب 7 لوحات تحكم كهربائية حديثة.
وتوزعت أعمدة الإنارة على الواحات الست كالتالي: واحة العيني والداوودي 276 عموداً، وواحة المعترض 141 عموداً، وواحة الجيمي 218 عموداً، وواحة الهيلي 107 أعمدة، وواحة القطارة 163 عموداً.
وأوضح المهندس علي راشد النعيمي، رئيس قسم صيانة الطرق، أن المشروع يهدف إلى تعزيز السلامة من خلال إنارة الممرات والمسارات الداخلية للواحات، مما يسهم في تقليل الحوادث والمخاطر، ويوفر بيئة آمنة للزوار والعائلات، خاصة في الفترات المسائية.
وأشار النعيمي إلى أن المشروع يعد رافداً مهماً لدعم السياحة البيئية والتراثية، حيث تسهم الإنارة الذكية في تمكين الزوار من الاستمتاع بجمال الواحات ليلاً دون التأثير على نظام البيئة المحيطة، مع إبراز العناصر الجمالية التي تزخر بها هذه المواقع.
وأضاف النعيمي أن المشروع يصب كذلك في رفع كفاءة المرافق العامة، وتسهيل تنظيم الفعاليات الثقافية والمجتمعية، إضافةً إلى دعم الأنشطة الترفيهية كرياضة المشي. كما تُسهّل الإنارة المدروسة عمليات مراقبة أنظمة الري ومكافحة الآفات خلال فترات المسائية. وقد رُوعي في تصميم المشروع تحقيق توازن بصري يضمن الحفاظ على الطابع التراثي والبيئي للواحات، بما يتماشى مع أحدث المعايير في مجال البنية التحتية السياحية، إضافة إلى أن المشروع يحسن من جودة المرافق بصفة عامة.
ويجسد هذا المشروع التزام بلدية مدينة العين بتطبيق رؤية تنموية شاملة، تجمع بين الحداثة وحماية الموروث الثقافي والطبيعي، بما يحقق التوازن المستدام في مسارات التنمية الحضرية.

