علوم الدار

وزارة الخارجية تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير أوكرانيا لدى الدولة

عمر الشامسي يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد أوليكساندر بالانوتسا (وام)
29 أغسطس 2025 01:57

أبوظبي (وام) 

تسلّم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد أوليكساندر بالانوتسا، سفير أوكرانيا الجديد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورحّب الشامسي، بالسفير الجديد، وتمنّى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع أوكرانيا، وتطويرها في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب أوليكساندر عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية الرائدة التي تحظى بها الدولة في ظل قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وتربط دولة الإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا علاقات متميزة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويسعى الجانبان إلى تعزيز هذه الشراكة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق التنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.

