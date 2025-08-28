الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطنية لحقوق الإنسان» و«العربية للمؤسسات الوطنية» تبحثان تعزيز التعاون

«الوطنية لحقوق الإنسان» و«العربية للمؤسسات الوطنية» تبحثان تعزيز التعاون
29 أغسطس 2025 01:57

أبوظبي (وام)

بحثت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات المؤسسية بين الجانبين، مع وفد من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الهيئة، مع وفد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للشبكة، بمقرها في أبوظبي، بحضور عدد من مسؤولين من الجهتين.
وقال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: «إن هذه الزيارة تشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي، بما يسهم في تبادل أفضل الممارسات، وتوحيد الجهود المشتركة لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».
وأضاف: «نؤمن في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأن تعزيز سبل التعاون والتنسيق على المستوى الإقليمي، يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة».
وتأتي هذه الزيارة، في سياق حرص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، على مد جسور التعاون مع المؤسسات الإقليمية، وتبادل المعارف والخبرات.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
الإمارات
مقصود كروز
