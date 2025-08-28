«المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025» يطرح رؤى ملهمة لجودة الحياة

الشارقة (الاتحاد)

يقدّم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي (2025)، تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة»، سلسلة من الجلسات النقاشية التي تبحث كيف يساهم الاتصال الحكومي في تحسين رفاه الإنسان، سواء عبر الأمن الغذائي أو صياغة الوعي أو التعليم أو الإعلام أو البيئة العمرانية. وينطلق المنتدى، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 10 و11 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة أكثر من 237 متحدثاً دولياً، عبر 51 جلسة، وما يزيد على 110 فعاليات متنوعة.

في واحدة من أبرز جلسات المنتدى الرئيسة، تؤكد جلسة بعنوان «سرديات إنسانية في الحياة والتعليم.. تُلهم وتعيد تعريف الجودة»، التي تأتي بالشراكة مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن جودة الحياة لا تُقاس فقط بالمؤشرات الاقتصادية، بل بالقصص التي تمنح الأفراد معنى وانتماء.

وتستعرض كايتي ميركس، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركةMerx Communications بالولايات المتحدة الأميركية، وأماج رحيمي-ميداني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Poseidon-AI بالولايات المتحدة وسنغافورة، كيف يمكن للسرديات أن تكون أداة لتغيير السياسات التعليمية، كما تناقش الجلسة كيف يمكن للقصة الشخصية أن تتحول إلى نموذج يُحتذى به يغير حياة الآخرين.



الأمن الغذائي في الأزمات

وتنظم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، جلسة بعنوان «جودة الحياة والاتصال الحكومي في صميم الأزمات». وتوضح الجلسة أن الغذاء عنصر أساسي في استقرار المجتمعات. ويطرح معالي الوزير أسامة هيكل، مدير قطاع الاتصال والتواصل المؤسسي في الإيسيسكو، كيف يصبح الاتصال أداة لإدارة الأزمات الغذائية، من خلال تعزيز الثقة المجتمعية بالقرارات الحكومية، وضمان قبول السياسات المتعلقة بتوزيع الموارد العادلة، وتحفيز روح التضامن المجتمعي في مواجهة التحديات. كما يدير الجلسة الإعلامي يوسف الحمادي، من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.



جودة الحياة

في جلسة حوارية تنظمها منصة دراية بعنوان «الاتصال الحكومي.. من الرسالة إلى التأثير في جودة الحياة»، مع الشيخ الدكتور عبد العزيز النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان، وتحاوره الإعلامية هند خليفات، مدير عام دراية.

وتطرح الجلسة كيف أن جودة الحياة تتحقق عبر تحويل الرسائل إلى سلوك عملي وملموس، وكيف يمكن أن يحفز الاتصال الناس على تبني أنماط حياة صحية، والحفاظ على البيئة، والانخراط في مبادرات مجتمعية، من خلال خطاب يجمع بين المعلومة الدقيقة والإلهام العاطفي.



أرقام وحقائق

يجمع المنتدى أكثر من 237 متحدثاً من مختلف دول العالم عبر 51 جلسة، ويقدّم برنامجاً يضم أكثر من 110 فعاليات متنوعة، تشمل 7 خطابات ملهمة، و22 ورشة عمل، على 22 منصة تفاعلية، وبمشاركة 30 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتغطي الجلسات موضوعات الذكاء الاصطناعي، الأمن الغذائي، البيئة، الاستدامة، وجودة الحياة، مما يجعل المنتدى منصة دولية رائدة لاستشراف دور الاتصال في تحسين حياة الإنسان وبناء مستقبل أكثر استدامة.

للتسجيل والحضور، يرجى زيارة الرابط: https://igcf.sgmb.ae/ar