حميد بن راشد: الكفاءات الوطنية الثروة الحقيقية

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بالديوان الأميري، أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، حيث جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز الشراكة بين حكومة عجمان ووزارة الموارد البشرية والتوطين، فيما يخص تنمية وتطوير الكفاءات الوطنية، ودعم سوق العمل.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بمعالي الوزير، مؤكداً حرص حكومة عجمان على دعم المبادرات الاتحادية التي تسعى إلى تطوير منظومة العمل بالدولة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التوطين، وتمكين الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يواكب مستهدفات رؤية الإمارات 2031.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتوطين في تطوير السياسات والتشريعات الخاصة بتنظيم سوق العمل، وتوفير بيئة عمل جاذبة تستقطب الكفاءات وتحفز المواطنين على الانخراط في مختلف المجالات المهنية.

وأشار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، خلال اللقاء، إلى أنّ التكامل بين التعليم والتوطين يشكل ضمانة حقيقية لاستدامة التنمية، ويعزز مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات المستقبلية.

وأوضح سموه، أنّ مؤسسات التعليم العالي في إمارة عجمان، وفي مقدمتها جامعة عجمان، تقوم بدور محوري في تخريج كفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً، تلبي متطلبات سوق العمل المتنامية، معرباً عن اعتزازه بمسيرة التعليم العالي في الإمارة، والتي باتت اليوم تحتضن عدداً من المؤسسات العلمية المرموقة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وشدد صاحب السمو حاكم عجمان على أنّ الاستثمار في أبناء الوطن يمثل ركيزة أساسية لمسيرة التنمية، وأنّ الكفاءات الوطنية هي الثروة الحقيقية، التي نعتمد عليها في صناعة مستقبل مشرق لدولة الإمارات.



التنمية الشاملة

من جانبه، أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أهمية استمرار التنسيق بين حكومة عجمان ووزارة الموارد البشرية والتوطين، لدعم مستهدفات الدولة في مجال التنمية البشرية والتوطين، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات.

وقال سموه: «إنّ حكومة عجمان ماضية في تعزيز التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتحقيق أهداف التوطين ودعم الشباب الإماراتي في مختلف قطاعات العمل الحيوية». وأشار سمو ولي عهد عجمان إلى أنّ الأرقام المسجلة في ملف التوطين بالقطاع الخاص، تعكس نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع.



البرامج

بدوره، استعرض معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، خلال اللقاء، أبرز البرامج والمشاريع التي تعمل عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب الإماراتي، ورفع مستويات التنافسية في بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة وحكومة عجمان.