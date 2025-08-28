حنان الريسي: ابنة الإمارات ركيزة في بناء الأسرة وشريك في مسيرة التنمية

أبوظبي (الاتحاد)

أكّدت حنان جمعة الريسي، مديرة إدارة الحالات في هيئة الرعاية الأسرية، أن المرأة الإماراتية تشكّل أكثر من 70% من كوادر الهيئة، خاصة في مجالات الرعاية والدعم الأسري والنفسي والتوجيه الاجتماعي، معتبرة أن هذه النسبة تعكس الثقة بكفاءة المرأة وقدرتها على التعامل مع الملفات الاجتماعية الحساسة، كما تؤكد التزام الهيئة بتمكين الكوادر النسائية وتعزيز حضورها في مختلف التخصصات.

وقالت: إن يوم المرأة الإماراتية 2025 يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بإنجازات المرأة التي تحققت، بفضل دعم القيادة الرشيدة منذ قيام الدولة، إنجازات غير مسبوقة في شتى المجالات، مشيرة إلى أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية للمجتمع، والمرأة تؤدي دوراً محورياً في بناء الأسرة وتنشئة الأجيال، وبالتالي في رسم المستقبل.

وأوضحت أن تحقيق التوازن بين التميّز المهني والتمكين الأسري يعد أولوية حكومية ومجتمعية، تدعمها سياسات وتشريعات حكيمة، إلى جانب برامج مؤسسية متكاملة.

وأضافت: «في هيئة الرعاية الأسرية نسعى لضمان تمكين المرأة في أسرتها وسوق العمل بالتوازي عبر برامج رعاية واستشارات متخصصة وإتاحة الفرص الواعدة».

وأشارت إلى أن الهيئة تركّز على رفع جودة حياة الأسر من خلال خدمات متخصصة تلبّي احتياجاتها، مع منح المرأة مساحة أساسية عبر برامج الاستشارات الاجتماعية والنفسية، إضافة إلى برامج الدمج والتمكين المهني والثقافي والاجتماعي والعلمي، وكذلك الأنشطة التوعوية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وتعريفها بحقوقها وقدراتها.

وأكدت الريسي أن الدعم الرسمي من القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أسهما في تمهيد الطريق أمام المرأة لمواجهة التحديات والانخراط في سوق العمل.

وقالت: إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أرست منذ عقود دعائم تمكين المرأة، وكانت ولا تزال قدوة ونموذجاً ملهماً، ودعمها المستمر يعكس الإيمان الراسخ بدور المرأة شريكاً أساسياً في التنمية. وختمت حديثها قائلة: «إن شعار يوم المرأة الإماراتية هذا العام (يداً بيد… نحتفي بالخمسين)، يجسد مسيرة نصف قرن من الإنجاز والتمكين، ويحفّز على مواصلة مشاركة المرأة الإماراتية الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة».