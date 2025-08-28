المرأة الإماراتية.. شريك فاعل في العمل البلدي

هالة الخياط (أبوظبي)

أكّدت الدكتورة هدى خليفة السالمي، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي، أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على أن تكون عنصراً قيادياً مؤثراً في منظومة العمل البلدي، وشريكاً أساسياً في صناعة التغيير، وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وقالت السالمي: «المرأة الإماراتية اليوم تقود الخطط الاستراتيجية والمشاريع التطويرية التي تعزز جودة الحياة واستدامتها في العاصمة، كما أثبتت حضورها في مجالات كانت سابقاً مقتصرة على الرجال، مثل التفتيش الهندسي والرقابة البيئية والصحة والسلامة في قطاع البناء والبنية التحتية، إضافة إلى وجودها في الصفوف الأمامية لمواجهة الأزمات والطوارئ».

وأشارت إلى أن المرأة في البلدية أسهمت في تطوير برامج الذكاء الاصطناعي وتدريب الكوادر على استخدامها، فضلاً عن تمثيل الدولة في المحافل الدولية، بما يعكس كفاءتها وقدرتها على المنافسة عالمياً.

وعن مسيرتها الشخصية، أوضحت السالمي أنها حاصلة على بكالوريوس في الهندسة، ثم تابعت دراساتها العليا بدعم من بلدية مدينة أبوظبي حتى نالت درجة الدكتوراه في استدامة بيئة البناء، لتقود لاحقاً فرقاً متخصصة في مشاريع وطنية بمجالات الاستدامة وكفاءة الطاقة والصحة والسلامة المهنية. وتوجت هذه الجهود بحصولها على جوائز محلية ودولية عدة، أبرزها: جائزة قائد الاستدامة لعام 2025 من هيئة البيئة – أبوظبي، وجائزة القائد الماسي للمرأة القيادية من مجلس هارفارد للأعمال الدولي 2024، وجائزة المرأة الملهمة في مجال الصحة والسلامة المهنية من الجمعية الملكية البريطانية 2023.

ولفتت السالمي إلى أن المرأة في بلدية مدينة أبوظبي حققت إنجازات نوعية، من بينها الفوز ببطولات رياضية، مثل بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية لتنس الطاولة للسيدات لعامي 2024 و2025، مؤكدة أن هذه النجاحات تعكس أن المرأة ليست مجرد مشاركة في العمل، بل هي محرك أساسي للابتكار والتطوير.

وفي رسالتها للفتيات المقبلات على اختيار تخصصاتهن الجامعية، قالت السالمي: «أنصح الطالبات باتباع شغفهن وعدم التردد في دخول مجالات كانت في الماضي حكراً على الرجال، مثل الهندسة، الفضاء، علوم البيانات والتفتيش الميداني، فقد أثبتت المرأة الإماراتية أنها قادرة على النجاح فيها بجدارة».



