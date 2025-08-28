الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شما بنت محمد: يوم المرأة الإماراتية مسيرة ملهمة في تاريخ المجتمع

شما بنت محمد: يوم المرأة الإماراتية مسيرة ملهمة في تاريخ المجتمع
29 أغسطس 2025 02:06

العين (وام) 

أخبار ذات صلة
اهتمام إعلامي لافت في مصر بزيارة رئيس الدولة
الإمارات تواصل دعم مخابز مخيمات النازحين في قطاع غزة

احتفى مستشفى برجيل بمنطقة العين الشريك الاستراتيجي لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بيوم المرأة الإماراتية، ونُظّم الحفل في نادي سيدات العين، بحضور نخبة من سيدات الإمارات من الجهات الحكومية في المدينة، وذلك برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسات.
وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في كلمة مسجلة: في هذا اليوم من كل عام نحتفل في دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية، فهي ليست مجرد مناسبة عابرة، بل هي احتفاء بمسيرة ملهمة عميقة في تاريخ المجتمع الإماراتي، نقدر فيها الدور الذي أدته وما زالت تؤديه المرأة الإماراتية، والتي كانت فيه مشاركة ومساندة للمجتمع كله في بناء واقعه ومستقبله.
وأشارت إلى رؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان«طيب الله ثراه»، الواضحة في تمكين المرأة كونه تمكيناً للمجتمع كله، وليس لعنصر واحد فيه، وكيف تلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، هذا الفكر لتبدأ في انطلاقة جديدة ومختلفة للمرأة الإماراتية، حيث شاركت الشيخ زايد «رحمه الله» في يقين أن المرأة ليست نصف المجتمع، بل هي المحرك الرئيس التي تحرك مسيرته نحو التطور والمستقبل، فمنحت المرأة الإماراتية الثقة.

آفاق غيرمسبوقة
أضافت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد: نتيجة ذلك وصلت المرأة الإماراتية إلى آفاق غيرمسبوقة في المجالات كافة، بدءاً من التعليم، مروراً إلى الطب والفضاء والعلوم المختلفة والسياسة، مشيرة إلى استمرار دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمرأة الإماراتية لنجدها حاضرة في مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، والسلك الدبلوماسي، والقوات المسلحة، وأبحاث الفضاء، ولم يكن وجودها رمزياً أو ظاهرياً، بل وجود فاعل ومؤثر وقائد.

التوازن في الأدوار 
وقالت إن المرأة أثبتت أنها قادرة على تحقيق المعادلة الصعبة، وهي التوازن بين دورها كأم ومديرة لشؤون الحياة الأسرية، وبين دورها كعنصر فاعل في المجتمع الإماراتي، وإن احتفالنا بيوم المرأة هو احتفال بالأم التي تربي الأجيال، والابنة التي تشارك في بناء المستقبل، والزوجة التي تدعم شريكها، والزميلة التي تساند فريق عملها من أجل النجاح.

شما بنت محمد بن خالد
الإمارات
شما بنت محمد
المرأة
يوم المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة الإماراتية
يوم المرأة
مستشفى برجيل
مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©