شما بنت محمد: يوم المرأة الإماراتية مسيرة ملهمة في تاريخ المجتمع

العين (وام)

احتفى مستشفى برجيل بمنطقة العين الشريك الاستراتيجي لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بيوم المرأة الإماراتية، ونُظّم الحفل في نادي سيدات العين، بحضور نخبة من سيدات الإمارات من الجهات الحكومية في المدينة، وذلك برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسات.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في كلمة مسجلة: في هذا اليوم من كل عام نحتفل في دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية، فهي ليست مجرد مناسبة عابرة، بل هي احتفاء بمسيرة ملهمة عميقة في تاريخ المجتمع الإماراتي، نقدر فيها الدور الذي أدته وما زالت تؤديه المرأة الإماراتية، والتي كانت فيه مشاركة ومساندة للمجتمع كله في بناء واقعه ومستقبله.

وأشارت إلى رؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان«طيب الله ثراه»، الواضحة في تمكين المرأة كونه تمكيناً للمجتمع كله، وليس لعنصر واحد فيه، وكيف تلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، هذا الفكر لتبدأ في انطلاقة جديدة ومختلفة للمرأة الإماراتية، حيث شاركت الشيخ زايد «رحمه الله» في يقين أن المرأة ليست نصف المجتمع، بل هي المحرك الرئيس التي تحرك مسيرته نحو التطور والمستقبل، فمنحت المرأة الإماراتية الثقة.



آفاق غيرمسبوقة

أضافت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد: نتيجة ذلك وصلت المرأة الإماراتية إلى آفاق غيرمسبوقة في المجالات كافة، بدءاً من التعليم، مروراً إلى الطب والفضاء والعلوم المختلفة والسياسة، مشيرة إلى استمرار دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمرأة الإماراتية لنجدها حاضرة في مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، والسلك الدبلوماسي، والقوات المسلحة، وأبحاث الفضاء، ولم يكن وجودها رمزياً أو ظاهرياً، بل وجود فاعل ومؤثر وقائد.



التوازن في الأدوار

وقالت إن المرأة أثبتت أنها قادرة على تحقيق المعادلة الصعبة، وهي التوازن بين دورها كأم ومديرة لشؤون الحياة الأسرية، وبين دورها كعنصر فاعل في المجتمع الإماراتي، وإن احتفالنا بيوم المرأة هو احتفال بالأم التي تربي الأجيال، والابنة التي تشارك في بناء المستقبل، والزوجة التي تدعم شريكها، والزميلة التي تساند فريق عملها من أجل النجاح.