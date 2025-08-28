الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

علي المرزوقي: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام

علي المرزوقي
29 أغسطس 2025 02:01

أبوظبي (وام)

قال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن يوم المرأة الإماراتية يشكل احتفاءً بقدرة ابنة الإمارات على صنع الفارق في حاضرنا ومستقبلنا، فقد أثبتت المرأة في مختلف المواقع أنها شريك أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومصدر إلهام للأجيال القادمة بما تملكه من طموح وإبداع.
وأضاف في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف في 28 أغسطس من كل عام «نؤمن في غرفة أبوظبي، أن بناء اقتصاد تنافسي ومستدام لا يكتمل إلا بتمكين المرأة ودعمها لتضطلع بدور أساسي في نهضة ونمو اقتصاد الإمارة».
وأوضح أن سيدات الأعمال الإماراتيات أصبحت اليوم قوة دافعة في تنويع الاقتصاد، حيث يسهمن في تأسيس مشاريع رائدة، وتوسيع الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما يقدمن حلولاً مبتكرة تعزز مرونة اقتصادنا الوطني.
وقال إن قصص نجاح المرأة الإماراتية تعكس روح الإمارات القائمة على الابتكار والانفتاح، وتشكل رصيداً متجدداً لمكانة الدولة العالمية.

علي المرزوقي
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
الإمارات
المرأة
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
تمكين المرأة الإماراتية
يوم المرأة
