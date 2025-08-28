الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المرأة الدبلوماسية.. مسارات الإلهام».. جلسة لـ«تريندز»

جانب من الجلسة
29 أغسطس 2025 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اهتمام إعلامي لافت في مصر بزيارة رئيس الدولة

في إطار جولته البحثية في روسيا، واحتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه في روسيا، جلسة بعنوان «المرأة الدبلوماسية.. مسارات الإلهام والتأثير العالمي»، وذلك بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو.
وشهدت الجلسة حضوراً دبلوماسياً وأكاديمياً وإعلامياً واسعاً، ومشاركات متنوعة من دبلوماسيات إماراتيات قدمن حوارات ملهمة حول مسيرتهن العملية، حيث تركزت المناقشات حول مسار تمكين المرأة، وتعزيز حضورها في الحقل الدبلوماسي.
كما سلّطت الجلسة الضوء على تجارب دبلوماسيات من دول مختلفة، وسُبُل تمكين النساء، وتشجيعهن على متابعة مسيرتهن المهنية في المجال الدبلوماسي، مع التركيز على تبادل الخبرات والدروس المستفادة من هذه التجارب، إلى جانب تعزيز الحوار والتفاعل مع الجمهور، بما يدعم جهود تمكين المرأة في المجال الدبلوماسي.
واستهلت الجلسة سناء المحيربي، رئيسة قسم الشؤون السياسية لدى السفارة الإماراتية في موسكو، حيث ألقت كلمة بالإنابة عن الدكتور محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية روسيا الاتحادية، مؤكدة فيها أن المرأة أثبتت عبر التاريخ قدرتها على الجمع بين الحكمة العملية والرؤية الإنسانية، فهي تحمل من صفات الصبر والقدرة على التواصل ما يجعلها رائدة في بناء جسور التفاهم بين الشعوب.
وذكرت أن الحديث عن المرأة الدبلوماسية ليس حديثاً عن التطلعات فحسب، بل هو توثيق لمسار طويل من النجاحات التي نشهدها اليوم، وفي هذا السياق، لا بد أن نشير إلى ما تبذله دولة الإمارات من جهود حثيثة لتعزيز مشاركة المرأة في ميادين العمل الدبلوماسي، فمنذ تأسيس الدولة، أولت القيادة اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة، باعتباره خياراً استراتيجياً ورؤية وطنية شاملة.

قيادة وتأثير
ألقى فهد المهري، رئيس قطاع «تريندز» دبي، مداخلة في الجلسة بالإنابة عن الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، قال فيها إن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً نوعياً لا يمكن إنكاره في تمثيل المرأة على الصعيد الدولي، فقد انتقلت من موقع المتابعة إلى الفعل، ومن الدور الهامشي إلى القيادة والتأثير، ومن الصوت المحدود إلى التمثيل الرسمي في أرفع المحافل.
وبين أن تمكين المرأة في المجال الدبلوماسي ليس خياراً تجميلياً، بل ضرورة حتمية لتحقيق العدالة، وتعزيز فاعلية السياسات الخارجية، وبناء جسور التفاهم والتواصل بين الشعوب من منظور أكثر شمولاً، فعندما تشارك المرأة في صياغة الرؤية السياسية الخارجية، تُصبح هذه الرؤية أكثر تنوعاً، وأشد اتصالاً بالواقع، وأكثر قدرة على التعبير عن الإنسانية بمفهومها الواسع.

الدبلوماسية الإماراتية
المرأة الإماراتية
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
تمكين المرأة الإماراتية
يوم المرأة
المرأة
سفارة الإمارات
روسيا
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©