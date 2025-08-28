«الداخلية» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نظّمت وزارة الداخلية، ممثلة بمجلس الشرطة النسائية، أول أمس، احتفالاً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، تأكيداً على اعتزازها بما حققته المرأة من إنجازات نوعية على مدى خمسين عاماً من العطاء في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني، وذلك بحضور اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم علي الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة، والمديرون العامون، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

وشهد الحفل تكريم عدد من المتميزات من عناصر الشرطة النسائية والموظفات العاملات في المجال الشرطي ومن المتميزات في النشاطات الرياضية والأكاديمية تقديراً لجهودهن في دعم مسيرة الأمن والاستقرار وتعزيز الخدمات الشرطية المبتكرة. كما تخللت الفعالية أنشطة وفعاليات متنوعة عكست مكانة المرأة الإماراتية، ودورها الفاعل في تعزيز قيم المسؤولية والشراكة المجتمعية.

وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، بكلمة له في هذه المناسبة، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، واعترافاً بدور المرأة كشريك أساسي في بناء الوطن، وامتداداً لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الداعمة لمسيرة المرأة الإماراتية في ميادين العمل والابتكار والتميز.

كلية الشرطة

احتفلت كلية الشرطة بهذه المناسبة، حيث كرم العميد عبدالله سعيد سباع، مدير إدارة القبول والتسجيل بالكلية، نيابة عن قائد كلية الشرطة، العنصر النسائي من فريق العمل بالكلية؛ تقديراً لمشاركتهن في نهضة وتطور العمل الإداري والميداني بكلية الشرطة، وقدم الشكر والتقدير لهن على ما يبذلنه من جهد، حاثاً إياهن على مواصلة العمل، ومشاركة إخوانهن من العنصر الرجالي لاستكمال مسيرة التميز والرقي.