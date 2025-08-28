الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الداخلية» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

خليفة حارب الخييلي وسالم علي الشامسي يتوسطان المتميزات من عناصر الشرطة النسائية والموظفات العاملات في المجال الشرطي (من المصدر)
29 أغسطس 2025 02:04

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
اهتمام إعلامي لافت في مصر بزيارة رئيس الدولة
الإمارات تواصل دعم مخابز مخيمات النازحين في قطاع غزة

نظّمت وزارة الداخلية، ممثلة بمجلس الشرطة النسائية، أول أمس، احتفالاً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، تأكيداً على اعتزازها بما حققته المرأة من إنجازات نوعية على مدى خمسين عاماً من العطاء في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني، وذلك بحضور اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم علي الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة، والمديرون العامون، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.
وشهد الحفل تكريم عدد من المتميزات من عناصر الشرطة النسائية والموظفات العاملات في المجال الشرطي ومن المتميزات في النشاطات الرياضية والأكاديمية تقديراً لجهودهن في دعم مسيرة الأمن والاستقرار وتعزيز الخدمات الشرطية المبتكرة. كما تخللت الفعالية أنشطة وفعاليات متنوعة عكست مكانة المرأة الإماراتية، ودورها الفاعل في تعزيز قيم المسؤولية والشراكة المجتمعية.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، بكلمة له في هذه المناسبة، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، واعترافاً بدور المرأة كشريك أساسي في بناء الوطن، وامتداداً لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الداعمة لمسيرة المرأة الإماراتية في ميادين العمل والابتكار والتميز.
كلية الشرطة
 احتفلت كلية الشرطة بهذه المناسبة، حيث كرم العميد عبدالله سعيد سباع، مدير إدارة القبول والتسجيل بالكلية، نيابة عن قائد كلية الشرطة، العنصر النسائي من فريق العمل بالكلية؛ تقديراً لمشاركتهن في نهضة وتطور العمل الإداري والميداني بكلية الشرطة، وقدم الشكر والتقدير لهن على ما يبذلنه من جهد، حاثاً إياهن على مواصلة العمل، ومشاركة إخوانهن من العنصر الرجالي لاستكمال مسيرة التميز والرقي.

يوم المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
المرأة الإماراتية
يوم المرأة
الإمارات
تمكين المرأة الإماراتية
وزارة الداخلية
الشرطة النسائية
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©