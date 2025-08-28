سناء سهيل: تمكين المرأة في صدارة أولويات وزارة الأسرة

دبي (الاتحاد)

أكّدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن ملف الأسرة يشكل أولوية وطنية في دولة الإمارات، ومنذ تأسيسها، باعتبار الأسرة أساس التنمية الوطنية، وقد حظي باهتمام كبير من المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومن سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لافتةً معاليها إلى أن إنشاء وزارة الأسرة شكّل محطة مهمة في هذه المسيرة الملهمة.

جاء ذلك، خلال جلسة حملت عنوان «من البيت تبدأ الحكاية: المرأة والأسرة ونهضة الوطن»، ضمن جلسات منتدى المرأة الإماراتية، الذي نظمته أمس مؤسسة دبي للمرأة، برعاية حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تزامناً مع مرور 10 سنوات على بدء الاحتفال بـ «يوم المرأة الإماراتية».

وأشادت معالي سناء سهيل بالجهود المميزة التي تبذلها سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم المرأة في مختلف المجالات، كما أثنت على تنظيم مؤسسة دبي للمرأة للمنتدى. وقالت معالي سناء سهيل، إن المرأة الإماراتية أثبتت على مدار عقود، قدرتها على الجمع بين دورها الحيوي في رعاية الأسرة، ومساهمتها الفاعلة في النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضافت في الجلسة التي أدارها الإعلامي يوسف عبدالباري من مؤسسة دبي للإعلام «إننا نؤمن بأن نجاح المرأة يعني نجاح الأسرة، ونجاح الأسرة يعني نجاح الوطن، وسنواصل العمل مع جميع الشركاء، لضمان بيئة داعمة للمرأة الإماراتية».

وأشارت إلى أن الوزارة عملت في مرحلة تأسيسها على تطوير استراتيجية متكاملة للأسرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وتركّز في رؤيتها على القيم الراسخة للأسرة كعامل أساسي لتحقيق مجتمع يزدهر بجميع أفراده.