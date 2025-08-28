الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نورة السويدي: يوم المرأة الإماراتية مناسبة مهمة لتأكيد تميزها في المجالات كافة

نورة السويدي
29 أغسطس 2025 02:04

أبوظبي (وام)

أكد اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قادت المرأة الإماراتية إلى تحقيق الإنجازات الاستثنائية، والمشاركة في نهضة الوطن، ونموه ورفعته، بدورها الريادي في تمكين المرأة الإماراتية بجميع القطاعات، لاسيما في المجال الرياضي.
وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة: «إن يوم المرأة الإماراتية، مناسبة مهمة لتأكيد تميزها، وتطورها وإبداعها ونجاحها، وتقديم الصورة المميزة عنها للعالم».
وأضافت: «إن الرياضة شهدت نجاحات كبيرة للمرأة الإماراتية، لاعبة وإدارية وحكمة وقائدة للتطوير واستدامة الإبداع، وتبني البرامج التي كان لها أثرها الملموس في إبراز صورتها المميزة للعالم، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة».
وأكدت حرص الاتحاد على إطلاق المبادرات، والبرامج المختلفة، للارتقاء بقدرات المرأة الإماراتية، بالإضافة إلى إبراز إنجازاتها، وتوثيق نجاحاتها، محلياً وخارجياً، وإيجاد قاعدة بيانات مستدامة لدعم تميزها، إضافة إلى التعاون مع الهيئات والاتحادات الوطنية كافة، لتحقيق الترابط والتكامل والحوكمة بين المؤسسات الرياضية.

نورة السويدي
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة الإماراتية
يوم المرأة
رياضة المرأة
الشيخة فاطمة
الاتحاد النسائي العام
