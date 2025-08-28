شما بنت سلطان بن خليفة توجِّه رسالة إلى «أم الإمارات» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

وجّهت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، رسالةً مُصوَّرة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2025.

وتحتفي الرسالة برؤية سمو الشيخة فاطمة وقيادتها التي أسست لمسيرة زاخرة بالفرص والإنجازات للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بالذكرى العاشرة ليوم المرأة الإماراتية هذا العام، تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، إحياءً لذكرى مرور نصف قرن على تأسيس الاتحاد النسائي العام في عام 1975.

وفي رسالتها، أوضحت الشيخة شما كيف أصبحت كلمات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «نقشاً في قلوبنا» وكيف أسهمت رؤيتها في أن «ترسم لنا ملامح المستقبل»، وقوتها ركيزة «نستمد منها العزم في خدمة الوطن»، وشددت على مبدأ أن بناء الوطن يمثل مسؤولية مشتركة، تتقاطع فيها الأدوار وتتكامل، وتعمل النساء والرجال معاً بعزيمة وثبات.

وقالت الشيخة شما: «نحتفي اليوم بقيادتكِ الملهمة، وبكل امرأة تركت أثراً، وبمن سبقْننا، ومن يسرنّ إلى جانبنا، ومن سيأتين بعدنا، من تلك المرأة التي صانت بيتها وعائلتها، إلى الشابة التي تشق طريقها اليوم نحو القيادة… إرثكِ حي فينا».



مبادئ راسخة في الوجدان

تتوافق الرسالة مع شعار هذا العام ليوم المرأة الإماراتية الذي يسهم في تعزيز روح التكاتف الوطني، حيث استعرضت الشيخة شما القيم الموروثة من الأجيال السابقة، وفي مقدمتها الكرامة والصبر والإيمان وحب الوطن، وأكدت أن هذه المبادئ لا تزال راسخة في وجدان الجيل الحالي، وهو ينهض بمسؤولياته المتنوعة في خدمة المجتمع.

وبصفتها شخصية رائدة في مجال الاستدامة ومدافعة عن المساواة بين الجنسين، يؤكد تكريم الشيخة شما التأثير المستمر لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجال تمكين المرأة، من خلال العديد من الإنجازات التي حققتها الشيخة شما، وفي مقدمتها اختيارها كإحدى القيادات الشابة العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي 2023».