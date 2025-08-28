الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالملك بن كايد: ابنة الإمارات مسيرة عطاء

عبدالملك بن كايد: ابنة الإمارات مسيرة عطاء
29 أغسطس 2025 02:05

رأس الخيمة (وام)

أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن يوم المرأة الإماراتية هو محطة وطنية نبارك من خلاله ما حققته من تقدم وازدهار بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية.
وأضاف: أن ما تحقق للمرأة الإماراتية اليوم لم يكن ليتحقق لولا الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، واهتمام وحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي جعلت من ابنة الإمارات شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية المستدامة، لتثبت جدارتها في مختلف الميادين العلمية والعملية، وتواصل بكل ثقة وإخلاص مسيرة العطاء إلى جانب أخيها الرجل خدمة للوطن ورفعته.

عبدالملك بن كايد القاسمي
عبدالملك بن كايد
الإمارات
المرأة
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
تمكين المرأة الإماراتية
يوم المرأة
