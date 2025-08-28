الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سالم القاسمي: المرأة الإماراتية حققت حضوراً عالمياً

سالم القاسمي: المرأة الإماراتية حققت حضوراً عالمياً
29 أغسطس 2025 02:05

رأس الخيمة (وام) 

أخبار ذات صلة
اهتمام إعلامي لافت في مصر بزيارة رئيس الدولة
الإمارات تواصل دعم مخابز مخيمات النازحين في قطاع غزة

أكّد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاعتزاز بالمكانة الاستثنائية التي تحظى بها المرأة في ظل القيادة الحكيمة للدولة، وحرصها المستمرعلى تمكينها ودعمها لتكون شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية والنهضة المستدامة.
وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: إن اختيار شعار هذا العام «يداً بيد نحتفي بالخمسين» بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، احتفاء وطني يجسد الشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود، والذي يتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد».
وقال: إن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها في مختلف القطاعات، وأسهمت بفاعلية في تعزيز نهضة الدولة ومكانتها العالمية، مستندة إلى الدعم الكبير الذي وفرته لها القيادة الرشيدة، و«أم الإمارات» منذ قيام الاتحاد وحتى اليوم معبراً عن الفخر والاعتزاز بالمرأة الإماراتية، التي تواصل بعزيمتها وإبداعها مسيرة العطاء والإنجاز، وتُجسّد نموذجاً مشرفاً في الوفاء والانتماء للوطن.
وهنأ الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رائدة العمل النسائي في الدولة والداعمة الأولى والمُحّفزة الدائمة لعطاء وإبداع المرأة الإماراتية في المجالات كافة، والتي حلقت بها في سماء الإنجازات على الصعد كافة، محلياً وعالمياً.

سالم القاسمي
الإمارات
المرأة
يوم المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة الإماراتية
يوم المرأة
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©